Суд арестовал замгендиректора «Проминвеста» по делу о поставках ВПК
Лобненский городской суд Московской области избрал меру пресечения фигуранту уголовного дела о мошенничестве на 2 млрд руб. в рамках поставок предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области в телеграм-канале.
По данным следствия, фигурант, действуя в составе преступного сообщества, организовал поставки оборудования предприятиям ВПК по искусственно завышенным ценам.
Его обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210 Уголовного кодекса (организация преступного сообщества, участие в нем) и ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере).
Суд согласился с ходатайством следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. В публикации нет имени арестованного, его называют «заместителем генерального директора Г.»
Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела, речь идет о заместителе генерального директора ЗАО «Проминвест» Андрее Горбенко. Ущерб от мошеннических действий понесли АО «Концерн Калашникова», АО «НПО Энергомаш» и ПАО «Компания «Сухой». Его общая сумма превышает 2,4 млрд руб., пишет агентство.
По его данным, Горбенко предъявили обвинение в 56 эпизодах мошенничества в особо крупном размере.
Согласно информации на сайте «Проминвеста», компания занимается реализацией проектов в сферах производства строительных материалов, добычи нефти и газа, оказания транспортных услуг, растениеводства, животноводства, переработки сельско-хозяйственной продукции и строительства.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней
В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля
Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР
Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле
Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине
Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»