Суд арестовал замгендиректора «Проминвеста» по делу о поставках ВПК

Фигурант, действуя в составе преступного сообщества, поставлял предприятиям ВПК оборудование по завышенной цене. Ущерб превысил 2,4 млрд руб. По данным «РИА Новости», речь идет о замгендиректора ЗАО «Проминвест» Горбенко

Лобненский городской суд Московской области избрал меру пресечения фигуранту уголовного дела о мошенничестве на 2 млрд руб. в рамках поставок предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области в телеграм-канале.

По данным следствия, фигурант, действуя в составе преступного сообщества, организовал поставки оборудования предприятиям ВПК по искусственно завышенным ценам.

Его обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210 Уголовного кодекса (организация преступного сообщества, участие в нем) и ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере).

Суд согласился с ходатайством следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. В публикации нет имени арестованного, его называют «заместителем генерального директора Г.»

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела, речь идет о заместителе генерального директора ЗАО «Проминвест» Андрее Горбенко. Ущерб от мошеннических действий понесли АО «Концерн Калашникова», АО «НПО Энергомаш» и ПАО «Компания «Сухой». Его общая сумма превышает 2,4 млрд руб., пишет агентство.

По его данным, Горбенко предъявили обвинение в 56 эпизодах мошенничества в особо крупном размере.

Согласно информации на сайте «Проминвеста», компания занимается реализацией проектов в сферах производства строительных материалов, добычи нефти и газа, оказания транспортных услуг, растениеводства, животноводства, переработки сельско-хозяйственной продукции и строительства.