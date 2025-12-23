Цена золота впервые превысила $4,5 тыс. за унцию
Цена золота обновила исторический максимум: стоимость фьючерса с поставкой в феврале на пике составила $4502,4 за тройскую унцию на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX).
К 3:46 мск цена фьючерса снизилась до $4501,5.
На прошлой неделе стоимость золото превысила $4,4 тыс. Bloomberg отмечает, что цена драгметалла бьет рекорды 50-й день подряд.
Материал дополняется.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней
В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля
Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР
Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле
Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине
Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»