 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы⁠,
0

Цена золота впервые превысила $4,5 тыс. за унцию

Цена золота обновила исторический максимум: стоимость фьючерса с поставкой в феврале на пике составила $4502,4 за тройскую унцию на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX).

К 3:46 мск цена фьючерса снизилась до $4501,5.

Цены на золото впервые в истории поднялись выше $4400 за унцию
Инвестиции
Фото:Shutterstock

На прошлой неделе стоимость золото превысила $4,4 тыс. Bloomberg отмечает, что цена драгметалла бьет рекорды 50-й день подряд.

Материал дополняется.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней

В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля

Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР

Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле

Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине

Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»
Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 92,86 (-1,65) Инвестиции, 22 дек, 18:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 79,31 (-1,41) Инвестиции, 22 дек, 18:05
Цена золота впервые превысила $4,5 тыс. за унцию Финансы, 03:41
Суд арестовал замгендиректора «Проминвеста» по делу о поставках ВПК Общество, 03:35
Рособрнадзор полностью приостановил лицензию «Шанинки» Общество, 02:57
Трамп раскрыл судьбу нефти с захваченных у берегов Венесуэлы танкеров Политика, 02:52
Трамп оценил ход переговоров по Украине словом «нормально» Политика, 02:18
В аэропорту Владикавказа ввели план «Ковер» Политика, 02:00
Пресс-секретарь Клинтона призвал выложить все фото с ним по делу Эпштейна Политика, 01:58
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Revolut отказался обслуживать клиентов на Украине Политика, 01:47
Трамп анонсировал создание «золотого флота» США Политика, 01:18
Кремль раскрыл, на что Москва посмотрит в наработках по мирному плану Политика, 01:12
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Власти Мадагаскара сообщили о партии стрелкового оружия из России Политика, 01:00
МИД России опроверг данные об эвакуации посольства в Венесуэле Политика, 00:49
Писториус назвал новую стратегию США «документом о разводе» с Европой Политика, 00:49