Политика⁠,
0

МИД России опроверг данные об эвакуации посольства в Венесуэле

Информация об эвакуации российского посольства в Венесуэле, которую распространяет Associated Press, является ложью, заявили в МИД России.

AP со ссылкой на представителя европейской разведки написало о начале эвакуации семей дипломатов из Венесуэлы. Агентство отметило, что с утра в понедельник, 22 декабря, перед российским посольством в Каракасе было припарковано более десятка машин с дипломатическими номерами, но не было видно, чтобы люди входили в здание или выходили из него.  К полудню все автомобили разъехались, говорится в материале.

Посольство России в Венесуэле опубликовало в телеграм-канале пост о проведении новогоднего утренника для детей соотечественников в Каракасе, организованного при содействии дипмиссии.

МИД Венесуэлы заявил о российской поддержке в борьбе с блокадой США
Политика
Сергей Лавров и&nbsp;Иван Хиль Пинто

Материал дополняется.

Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 92,86 (-1,65) Инвестиции, 22 дек, 18:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 79,31 (-1,41) Инвестиции, 22 дек, 18:05
Трамп оценил ход переговоров по Украине словом «нормально» Политика, 02:18
В аэропорту Владикавказа ввели план «Ковер» Политика, 02:00
Пресс-секретарь Клинтона призвал выложить все фото с ним по делу Эпштейна Политика, 01:58
Revolut отказался обслуживать клиентов на Украине Политика, 01:47
Трамп анонсировал создание «золотого флота» США Политика, 01:18
Кремль раскрыл, на что Москва посмотрит в наработках по мирному плану Политика, 01:12
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Власти Мадагаскара сообщили о партии стрелкового оружия из России Политика, 01:00
МИД России опроверг данные об эвакуации посольства в Венесуэле Политика, 00:49
Писториус назвал новую стратегию США «документом о разводе» с Европой Политика, 00:49
В Финляндии связали рост числа волков с мобилизацией охотников в России Политика, 00:41
Зеленский поручил изменить даты праздников Общество, 00:27
В США подтвердили гибель двух военных на Украине Политика, 00:22
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10