МИД России опроверг данные об эвакуации посольства в Венесуэле

Информация об эвакуации российского посольства в Венесуэле, которую распространяет Associated Press, является ложью, заявили в МИД России.

AP со ссылкой на представителя европейской разведки написало о начале эвакуации семей дипломатов из Венесуэлы. Агентство отметило, что с утра в понедельник, 22 декабря, перед российским посольством в Каракасе было припарковано более десятка машин с дипломатическими номерами, но не было видно, чтобы люди входили в здание или выходили из него. К полудню все автомобили разъехались, говорится в материале.

Посольство России в Венесуэле опубликовало в телеграм-канале пост о проведении новогоднего утренника для детей соотечественников в Каракасе, организованного при содействии дипмиссии.

