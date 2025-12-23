 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Писториус назвал новую стратегию США «документом о разводе» с Европой

Писториус: новая стратегия нацбезопасности США — «документ о разводе» с Европой
Борис Писториус
Борис Писториус (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Новая стратегия национальной безопасности США является «документом о разводе» с Европой, местами стратегия также читается как «эссе-размышление». Такую оценку дал министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Die Zeit.

«В конце концов, явная критика демократий в Европе, миграционной и экономической политики не стала чем-то новым или неожиданным в рамках этой стратегии. <...> Да, тон правительства США стал жестче», — ответил министр на вопрос, рассматривает ли он обновленную стратегию как «поворотный момент в истории».

«Больше не Атлант, держащий порядок»: США обновили стратегию безопасности
Политика
Фото:Omar Havana / Getty Images

При этом Писториус добавил, что стабильная Европа «остается ключевым интересом США». По его словам, на саммите НАТО в Гааге американские представители подтвердили свою приверженность пятой статье альянса. «И все же в будущем мы, европейцы, будем гораздо больше полагаться на самих себя», — заключил он.

Статья 5 Североатлантического договора гласит, что вооруженное нападение на одного члена НАТО должно рассматриваться как нападение на всех членов альянса.

Интервьюер напомнил: правительство Германии надеется, что новая стратегия нацбезопасности может быть «всего лишь идеологией», которая не найдет воплощение в политике. «Это станет ясно, когда в ближайшие недели будет опубликована Национальная стратегия обороны (НСО). С тех пор, как [президент США Дональд] Трамп вступил в должность, я пытаюсь понять, какая идеология стоит за ним, но, помимо методов заключения сделок, мало что видно», — ответил Писториус.

Рябков заявил о готовности закрепить гарантии ненападения на Европу
Политика
Сергей Рябков

Он добавил, что Европа должна серьезно отнестись к обновленной стратегии, поскольку она «влияет на действия других стран мира». При этом, по словам Писториуса, «потеря Европы» стала бы «фатальной ошибкой» в области безопасности и внешней политики для США.

Обновленную Стратегию национальной безопасности США опубликовали в начале декабря. Документ содержит 33 страницы. В нем выделяется несколько приоритетов политики в отношении Европы. В частности, НАТО не должно восприниматься как «постоянно расширяющийся альянс». Кроме того, США считают приоритетом обеспечение стратегической самостоятельности Европы.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя содержание Стратегии, заявила о «серьезном переосмыслении» внешней политики Соединенных Штатов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обновленная стратегия нацбезопасности США может стать залогом для «конструктивного» продолжения переговоров по урегулированию на Украине.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней

В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля

Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР

Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле

Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине

Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»
Авторы
Теги
Егор Алимов
Борис Писториус Стратегия нацбезопасности США Германия Европа развод
Материалы по теме
FA назвал стратегию Европы по Трампу «саморазрушительной ловушкой»
Политика
Трамп не признал обновленную стратегию безопасности США выгодной России
Политика
Кремль увидел в новой стратегии США перспективу для реставрации отношений
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 92,86 (-1,65) Инвестиции, 22 дек, 18:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 79,31 (-1,41) Инвестиции, 22 дек, 18:05
Трамп оценил ход переговоров по Украине словом «нормально» Политика, 02:18
В аэропорту Владикавказа ввели план «Ковер» Политика, 02:00
Пресс-секретарь Клинтона призвал выложить все фото с ним по делу Эпштейна Политика, 01:58
Revolut отказался обслуживать клиентов на Украине Политика, 01:47
Трамп анонсировал создание «золотого флота» США Политика, 01:18
Кремль раскрыл, на что Москва посмотрит в наработках по мирному плану Политика, 01:12
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Власти Мадагаскара сообщили о партии стрелкового оружия из России Политика, 01:00
МИД России опроверг данные об эвакуации посольства в Венесуэле Политика, 00:49
Писториус назвал новую стратегию США «документом о разводе» с Европой Политика, 00:49
В Финляндии связали рост числа волков с мобилизацией охотников в России Политика, 00:41
Зеленский поручил изменить даты праздников Общество, 00:27
В США подтвердили гибель двух военных на Украине Политика, 00:22
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10