Писториус назвал новую стратегию США «документом о разводе» с Европой

Борис Писториус (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Новая стратегия национальной безопасности США является «документом о разводе» с Европой, местами стратегия также читается как «эссе-размышление». Такую оценку дал министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Die Zeit.

«В конце концов, явная критика демократий в Европе, миграционной и экономической политики не стала чем-то новым или неожиданным в рамках этой стратегии. <...> Да, тон правительства США стал жестче», — ответил министр на вопрос, рассматривает ли он обновленную стратегию как «поворотный момент в истории».

При этом Писториус добавил, что стабильная Европа «остается ключевым интересом США». По его словам, на саммите НАТО в Гааге американские представители подтвердили свою приверженность пятой статье альянса. «И все же в будущем мы, европейцы, будем гораздо больше полагаться на самих себя», — заключил он.

Статья 5 Североатлантического договора гласит, что вооруженное нападение на одного члена НАТО должно рассматриваться как нападение на всех членов альянса.

Интервьюер напомнил: правительство Германии надеется, что новая стратегия нацбезопасности может быть «всего лишь идеологией», которая не найдет воплощение в политике. «Это станет ясно, когда в ближайшие недели будет опубликована Национальная стратегия обороны (НСО). С тех пор, как [президент США Дональд] Трамп вступил в должность, я пытаюсь понять, какая идеология стоит за ним, но, помимо методов заключения сделок, мало что видно», — ответил Писториус.

Он добавил, что Европа должна серьезно отнестись к обновленной стратегии, поскольку она «влияет на действия других стран мира». При этом, по словам Писториуса, «потеря Европы» стала бы «фатальной ошибкой» в области безопасности и внешней политики для США.

Обновленную Стратегию национальной безопасности США опубликовали в начале декабря. Документ содержит 33 страницы. В нем выделяется несколько приоритетов политики в отношении Европы. В частности, НАТО не должно восприниматься как «постоянно расширяющийся альянс». Кроме того, США считают приоритетом обеспечение стратегической самостоятельности Европы.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя содержание Стратегии, заявила о «серьезном переосмыслении» внешней политики Соединенных Штатов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обновленная стратегия нацбезопасности США может стать залогом для «конструктивного» продолжения переговоров по урегулированию на Украине.