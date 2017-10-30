Рост в административном порядке

В правительстве может появиться центр реформ

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о создании «Администрации роста». Это центр реформ, за создание которого выступал бизнес-омбудсмен Борис Титов. Подобные инициативы были и у экспертов ЦСР Алексея Кудрина

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Председатель правительства Дмитрий Медведев поручил проработать инициативу создания «Администрации роста». «Прошу проработать и доложить предложения», — говорится в документе за подписью Медведева (копия есть у РБК), направленном первому замглавы аппарата правительства Максиму Акимову. Ранее с идеей создания подобного центра выступал бизнес-омбудсмен и разработчик «Стратегии роста» Борис Титов.

В прошлом году чиновникам в среднем приходилось выполнять по семь поручений в день от президента и еще по 19 — от премьер-министра и вице-премьеров, подсчитал Столыпинский клуб, экспертная площадка под руководством Титова: административную реформу реализовать не удалось, поэтому нужно «отделить управление развитием от управления текущим функционированием», создав «штаб реформ».

Двойное подчинение

Согласно поручению Медведева, прорабатываться вопрос об «Администрации роста» будет на базе аналитического центра при правительстве. Собеседник РБК, знакомый с ходом обсуждения, говорит, что подготовить отзыв на инициативу должны все федеральные органы исполнительной власти. В Минэкономразвития документа пока не видели, отмечает источник, близкий к министерству.

«Такое обращение Титова действительно было. Оно направлено в аналитический центр правительства РФ, где будет рассмотрено наряду с уже существующими предложениями по совершенствованию системы госуправления», — сообщила РБК пресс-служба правительства.

Титов предлагает организовать «двойное подчинение» для «Администрации роста». «Работа подобного госоргана должна определяться специальным законом. Его руководитель может входить в правительство в статусе вице-премьера и одновременно должен быть подчинен напрямую президенту. Например, аналогично тому, как сейчас организован блок развития территорий Дальнего Востока», — передал бизнес-омбудсмен РБК. Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев одновременно занимает должность вице-премьера правительства.

В письме Титова к Медведеву уточняется, что должность главы нового органа должна носить название вице-премьера по развитию. В документе говорится, что подобная схема уже работала в Японии, Китае, Южной Корее, Сингапуре, Малайзии и Испании — странах, «совершивших экономический рывок».

Без конфликта с министерствами

Конкретная проработка предложений начнется в аналитическом центре при правительстве в начале ноября, говорит собеседник, знакомый с обсуждением, и подтверждает один источник РБК в Столыпинском клубе. Представитель центра подтвердил, что АЦ выступает площадкой для подготовки предложений, но отказался от дальнейших комментариев.

Штаб реформ можно создать на базе Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам при президенте, а в правительстве подобную функцию должно выполнять Минэкономразвития, считают в Столыпинском клубе. Представитель министерства переадресовал вопросы об «Администрации роста» в правительство.

«Администрация роста» не должна подменять работу министерств, подчеркивает Титов. Она, считают в Столыпинском клубе, займется аналитикой на базе big data (данные ФНС, казначейства и так далее), стратегическим планированием, а также подготовкой и контролем «дорожных карт» по разным направлениям, например по изменению налоговой системы, системы установления тарифов, а также по развитию малых и средних городов.

Борис Титов (Фото: Олег Грицаенко для РБК)

Нужно «принять особый порядок принятия инициируемых «Администрацией роста» документов, особый порядок визирования этих инициатив ведомствами», как было с антикризисной комиссией в 2008–2009 годах, указывает Титов, а также обеспечить возможность принимать важные законы в течение месяца. В формате законов должна оформляться сама стратегия развития и KPI по достижении целей, «дорожные карты» могут иметь другой статус, но все равно должны быть обязательны для исполнения, уверен бизнес-омбудсмен.

Госорган без чиновников

Титов не единственный, кто предлагал создать надминистерский центр реформ. Подобная инициатива содержалась в докладе экспертов Центра стратегических разработок (ЦСР), выпущенном в декабре прошлого года. Появление такой структуры не должно приводить к новым конфликтам госорганов, поэтому следует дать ей полномочия лишь в тех сферах, где «ручное управление — единственно возможный способ гармонизации позиции», оговаривались в ЦСР. Председатель совета ЦСР Алексей Кудрин пока не высказывался в поддержку этого предложения. Сейчас «трудно» об этом говорить, подчеркивал он в интервью РБК: «Мы же не знаем, какое после президентских выборов будет правительство, кто его возглавит».

ЦСР, как и Столыпинский клуб, готовит долгосрочную стратегию развития России, но в отличие от Титова не представлял ее публично. Не опубликован пока и план Минэкономразвития по ускорению темпов роста экономики. Основные разногласия Титова и ЦСР с Минэкономразвития — в макроэкономических мерах, прописанных в «Стратегии роста». Программа бизнес-омбудсмена предполагает расходы в размере 7,5 трлн руб. в следующие пять лет путем, в частности, денежной эмиссии ЦБ. ЦСР расходится со Столыпинским клубом в денежно-кредитной политике, а именно «в их желании напечатать деньги и раздать для инвестиций», заявлял Кудрин. Титов говорил, что речь идет о перенаправлении денежных потоков, и напоминал о высоких тратах регулятора на поддержку крупных банков.

Сейчас рассматриваются разные предложения по госуправлению, пояснил представитель департамента проектной деятельности правительства, и инициатива Титова созвучна обсуждаемым подходам. Но об итогах обсуждений «пока говорить рано», отмечает он.

Нет ничего плохого в появлении дополнительного госоргана, если он сможет взять на себя координацию развития, рассуждает главный экономист «Ренессанс Капитала» в России и СНГ Олег Кузьмин. Но сложности всегда будут, считает он: «реальных инструментов» в руках таких ведомств обычно нет, а реализацией планов будут заниматься профильные министерства и Центробанк. Поручение Медведева свидетельствует о том, что подобный орган действительно может быть создан, тем более что Титов не единственный, кто выступал с такой инициативой, полагает Кузьмин.

Реализацией стратегии развития будут заниматься министерства, подтверждает Титов. «Администрация роста» возьмет на себя контролирующую функцию, а также будет координировать отдельные проекты не на макро-, а на микроэкономическом уровне, в частности промышленные кластеры, объясняет он. Что касается потенциального руководителя администрации, им должен стать «молодой или не очень, но технократ с серьезными управленческими навыками, который знает, что такое бизнес, и работал, что называется, «в поле», рассуждает Титов. По его мнению, в новом органе должны быть макроэкономисты, эксперты в ИT и других сферах, но туда не должны попасть «чиновники, имеющие богатый, но «свой» опыт прошлого».