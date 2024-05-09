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Путин на параде вспомнил о союзе с Западом в войне

Владимир Путин на параде Победы вспомнил о союзе с Западом в войне
Решающие бои во Второй мировой войне прошли под Москвой, Киевом, Харьковом и Ржевом, но Россия помнит общую борьбу с Западом и его вклад в победу над нацизмом, сказал Путин
Встреча на Эльбе
Встреча на Эльбе (Фото: Allan Jackson / Getty Images)

Россия никогда не принижала значения второго фронта и помощи союзников во Второй мировой войне, страна чтит отвагу всех воинов антигитлеровской коалиции, подпольщиков, партизан, мужество народа Китая. Об этом заявил президент Владимир Путин на параде Победы, РБК ведет трансляцию.

«И всегда будем помнить нашу общую борьбу и вдохновляющие традиции союзничества», — подчеркнул Путин.

Он выразил мнение, что на Западе хотят «забыть уроки» того времени, но напомнил: судьба человечества решалась в грандиозных битвах под Москвой, Ленинградом, Курском, Ржевом, Сталинградом, Харьковом, Минском, Смоленском и Киевом.

«Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения, но в то же время никому не позволим угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности», — добавил президент.

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Фото:Минобороны РФ

Западные политики тоже не раз упоминали о большом вкладе советского народа в победу над нацизмом и напоминали об общих целях, которые вместе достигли СССР и союзники.

В 2014-м занимавший тогда пост президента Франции Франсуа Олланд пригласил Путина на празднование 70-летия со дня высадки десанта в Нормандии, открывшей второй фронт. «У нас могут быть разногласия с Владимиром Путиным, но я не забываю и никогда не забуду, что русский народ отдал миллионы жизней», — пояснил он. Однако в этом апреле французские власти, «учитывая обстоятельства» в связи с конфликтом на Украине, не стали приглашать президента России. Приглашения получила российская делегация без его участия. Церемония состоится в начале июня.

«Семьдесят семь лет назад наши народы сражались бок о бок и приносили жертвы, чтобы положить конец самой страшной войне в истории», — заявил американский президент Джо Байден за неделю до начала Россией военной операции на Украине. Тогда в своей речи он призвал Москву не начинать боевые действия.

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Владимир Путин антигитлеровская коалиция Парад Победы 9 Мая
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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