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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородской областью уничтожили 15 снарядов Vampire

Минобороны: над Белгородской областью уничтожили 15 снарядов RM-70 Vampire
Сюжет
Военная операция на Украине
В Белгородской области за ночь трижды объявляли ракетную опасность. Губернатор Гладков ранее сообщил о восьми пострадавших, в том числе одном ребенке

Силы ПВО за ночь уничтожили 15 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire RM-70 над Белгородской областью, сообщило Минобороны. Также в регионе сбили беспилотник.

В Брянской области сбили два дрона, в Курской — три аппарата, добавили в ведомстве. Местные власти не сообщали о пострадавших и разрушениях в результате атак.

Гладков рассказал о последствиях ночной атаки на Белгород
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Фото:vvgladkov / Telegram

В Белгороде и Белгородском районе три раза за ночь объявляли ракетную опасность. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил о восьми пострадавших. Пять человек, в том числе один ребенок, получили осколочные ранения, их доставили в больницу. Разрушения зафиксировали в 34 квартирах и одном частном доме, добавил он. Повреждены 37 автомобилей, девять из них полностью сгорели, уточнил мэр Белгорода Валентин Демидов.

После начала военной операции России на Украине приграничные области регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников.

Над Белгородской областью уничтожили 15 снарядов Vampire
Над Белгородской областью уничтожили 15 снарядов Vampire

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Теги
София Шошина София Шошина
Белгородская область РСЗО Минобороны
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