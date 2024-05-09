Над Белгородской областью уничтожили 15 снарядов Vampire

В Белгородской области за ночь трижды объявляли ракетную опасность. Губернатор Гладков ранее сообщил о восьми пострадавших, в том числе одном ребенке

Силы ПВО за ночь уничтожили 15 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire RM-70 над Белгородской областью, сообщило Минобороны. Также в регионе сбили беспилотник.

В Брянской области сбили два дрона, в Курской — три аппарата, добавили в ведомстве. Местные власти не сообщали о пострадавших и разрушениях в результате атак.

В Белгороде и Белгородском районе три раза за ночь объявляли ракетную опасность. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил о восьми пострадавших. Пять человек, в том числе один ребенок, получили осколочные ранения, их доставили в больницу. Разрушения зафиксировали в 34 квартирах и одном частном доме, добавил он. Повреждены 37 автомобилей, девять из них полностью сгорели, уточнил мэр Белгорода Валентин Демидов.

После начала военной операции России на Украине приграничные области регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников.