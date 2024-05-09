На парад Победы в Москве прибыли лидеры девяти стран
На военный парад в Москве по случаю 79-й годовщины Победы прибыли лидеры девяти стран — Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Гвинеи-Бисау, Кубы и Лаоса.
Президент России Владимир Путин лично встретил их в Гербовом зале Кремля. Вместе они будут наблюдать за парадом с центральной трибуны.
Также вместе с зарубежными лидерами российский президент поприветствовал ветеранов на Красной площади.
Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказывал, что приглашения были направлены руководителям структур Содружества Независимых Государств (СНГ), Союзного государства России и Белоруссии, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев не стали приезжать в Москву. Пашинян счел странным, чтобы руководитель Армении каждый год присутствовал на параде 9 мая.
Россия также пригласила на парад глав дипмиссий и военных атташе дружественных государств. Лидеров и послов недружественных стран не стали приглашать на праздничные мероприятия третий год подряд.
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