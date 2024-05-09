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Политика ,  
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На парад Победы в Москве прибыли лидеры девяти стран

В Москву на парад Победы приехали главы девяти стран
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

На военный парад в Москве по случаю 79-й годовщины Победы прибыли лидеры девяти стран — Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Гвинеи-Бисау, Кубы и Лаоса.

Президент России Владимир Путин лично встретил их в Гербовом зале Кремля. Вместе они будут наблюдать за парадом с центральной трибуны.

Также вместе с зарубежными лидерами российский президент поприветствовал ветеранов на Красной площади.

Россия вновь не пригласила на парад недружественные страны
Политика

Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказывал, что приглашения были направлены руководителям структур Содружества Независимых Государств (СНГ), Союзного государства России и Белоруссии, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев не стали приезжать в Москву. Пашинян счел странным, чтобы руководитель Армении каждый год присутствовал на параде 9 мая.

Россия также пригласила на парад глав дипмиссий и военных атташе дружественных государств. Лидеров и послов недружественных стран не стали приглашать на праздничные мероприятия третий год подряд.

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Парад Победы Москва парад 9 мая Белоруссия Казахстан Киргизия Таджикистан Туркменистан Узбекистан Лаос Гвинея-Бисау Куба ...
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