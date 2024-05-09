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Политика ,  
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Военная техника парада Победы прибывает в Москву. Трансляция

Парад на Красной площади в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнется в 10:00 мск. В нем примут участие более 9 тыс. человек, свыше 70 единиц военной техники, а также авиация

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Теги
военная техника Парад Победы Красная площадь Москва Великая Отечественная война 9 Мая
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