Политика ,
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Военная техника парада Победы прибывает в Москву. Трансляция
Парад на Красной площади в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнется в 10:00 мск. В нем примут участие более 9 тыс. человек, свыше 70 единиц военной техники, а также авиация
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