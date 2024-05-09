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Германия обогнала Россию по турпотоку в Турцию

Hürriyet: отельеры Турции заметили снижение турпотока из России на 20%
Анталья пользуется рекордной популярностью туристов и в Турцию в мае решили полететь почти половина российских туристов, Однако туристов из Германии там оказалось все равно больше
Фото: SOPA Images / ZUMA / ТАСС
Фото: SOPA Images / ZUMA / ТАСС

Туристический поток из России в Турцию упал на 20%, немецкие туристы перехватили у россиян первое место по количество отдыхающих, сообщил Hürriyet глава Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов (AKTOB) Каан Кавалоглу.

Он отметил, что «в начале сезона россияне были впереди, а сейчас впереди немцы».

«Нас также радуют британский и польский туристические рынки. На обоих рынках наблюдается 30-процентный рост. Украинский рынок пока не такой, как хотелось бы, но мы видим признаки восстановления», — добавил Кавалоглу.

Даже с потерей части российского рынка, сезон складывается хорошо, учитывая активность британских и немецких туристов, указал он. Рост на 50% отмечается также в отношении турпотока из Ирана. По его прогнозу, общее число туристов в этом сезоне должно составить около 17 млн человек, если не будет внезапного увеличения.

В больнице Антальи умер турист из России
Общество
Фото:Filmbildfabrik / Shutterstock

Вместе с тем, Турция — лидер по популярности среди всех направлений у российских туристов. На эту страну приходится почти половина (46%) всех заброинрованных туров на май этого года, следует из статистики Ассоциации туроператоров России (АТОР). Еще 17% бронирований было сделано в части внутреннего туризма, 15% туристов выбрали Египет, 7,5% — ОАЭ и 6% — Таиланд. Еще в апреле турецкие курорты были только на третьем месте по востребованности у россиян, на первом месте был Египет (23%), на втором — российские города (21%).

По статистике турецкого Минтуризма, Германия заняла первое место по числу направляющихся в Анталью туристов — 539,6 тыс. человек. На втором месте Россия с 366,7 тыс., на третьем — Великобритания с 266,1 тыс.

В этом году Анталью уже посетило рекордное количество туристов за время ведения статистики: в январе-апреле в регион приехали 2,66 млн иностранцев. Это на 14,1% больше результатов прошлого года.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Турция туризм российские туристы Анталья
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