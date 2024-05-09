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Военная операция на Украине ,  
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Пожар на кубанской нефтебазе после атаки дрона локализовали

Пожарные локализовали возгорание на нефтебазе на Кубани после атаки дрона
Сюжет
Военная операция на Украине

В Краснодарском крае пожарные локализовали возгорание на нефтебазе, возникшее после атаки беспилотников, сообщает оперативный штаб региона в телеграм-канале.

«По данным МЧС Краснодарского края, в 7.40 пожар локализовали», — говорится в сообщении.

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Фото:Александр Река / ТАСС

Речь идет о нефтебазе, расположенной в селе Юровка под Анапой. Украинские беспилотники атаковали объект в ночь на 9 мая. По данным оперштаба Краснодарского края, около шести дронов были подавлены, но несколько упали на территории базы.

После этого там начался пожар, в результате которого повреждены несколько резервуаров. Пожару присвоили четвертый ранг. Никто не пострадал.

Пожар на кубанской нефтебазе после атаки дрона локализовали
Пожар на кубанской нефтебазе после атаки дрона локализовали

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Теги
Краснодарский край Кубань нефтебаза Пожар беспилотники дроны МЧС
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