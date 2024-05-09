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Политика ,  
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Посол сообщил о контроле за маневрами США и Японии у границы России

Посол Ноздрев: Россия следит за японо-американскими маневрами у своих границ
Фото: Defense Ministry / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Defense Ministry / Keystone Press Agency / Global Look Press

Россия следит за японо-американскими маневрами у границы России на Дальнем Востоке с помощью «внешних игроков», заявил российский посол в Токио Николай Ноздрев в интервью «РИА Новости».

«С повышенным вниманием следим за интенсификацией японо-американских маневров, в том числе с подключением внешних игроков, у наших дальневосточных границ», — сказал Ноздрев.

Он также отметил, что российская сторона регулярно предостерегает Токио, что в случае продолжения «подобной активности» Москва «будет вынуждена пойти на контршаги в целях блокирования военных угроз».

МИД выразил решительный протест Японии из-за совместных учений с США
Политика
Фото: Carl Court / Getty Images

6 мая Россия заявила о своем праве на зеркальный ответ на появление наземных ракет средней и меньшей дальности американского производства. Так российский МИД прокомментировал поставки США в Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион наземных комплексов с ракетами средней и меньшей дальности на время проведения учений с союзниками.

«Прямо заявляем, что когда бы и где бы ни появлялись наземные РСМД американского производства, мы оставляем за собой право реагировать зеркально, что будет означать прекращение действия одностороннего российского моратория на размещение указанных систем вооружений», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. Там добавили, что в ответ на действия США Россия активизирует доработку и приступает к производству аналогичных ракетных комплексов.

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