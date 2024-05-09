Словаки собрали деньги на 2,7 тыс. снарядов для Украины

Премьер Словакии Роберт Фицо выступает против поставок оружия Украине и отказался присоединиться к инициативе Чехии по закупке боеприпасов. Несогласные с этим граждане начали сбор средств. Москва осуждает помощь Киеву

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Жители Словакии собрали €4 млн на закупку боеприпасов для Украины, сообщает издание České noviny. Этой суммы хватит на 2692 артиллерийских снаряда, производить их будут на чешском предприятии STV Group.

Как ожидается, вооружение передадут Украине до конца лета. «Мы консультируемся с Министерством обороны Чехии по всем закупкам», — сказал журналистам один из организаторов сбора Додо Добрик.

Сбор средств в Словакии начался в апреле, после того как власти страны отказались присоединиться к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины. Активисты поставили перед собой цель собрать €1 млн, но вскоре ее удалось превзойти. Деньги пожертвовали более 65 тыс. человек, один из них внес €100 тыс.

Чешская инициатива была запущена после того как стало понятно, что Евросоюз не успевает выполнить данное в прошлом марте обещание по поставкам Киеву 1 млн боеприпасов в течение года. По состоянию на апрель к ней присоединились 20 государств, но некоторые не захотели афишировать свое участие. The Wall Street Journal ранее писала, что снаряды искали по всему миру, в том числе среди союзников России.

Чешские власти выступают как инициатор и посредник. В апреле в Праге сообщили, что союзники нашли в третьих странах более 1 млн снарядов, которые можно было бы закупить для поддержки Украины. По словам президента Петра Павла, первую партию из 180 тыс. боеприпасов Украина может получить в июне.

Премьер Словакии Роберт Фицо, который возглавил правительство осенью 2023 года, выступает против передачи вооружений Украине. Он скептически отнесся к инициативе граждан страны по сбору средств и заявил: «Через год-два будет то же самое — все деньги будут потрачены, может быть, часть из них будет украдена, но в Украине ничего не изменится, и мы будем там, где находимся сейчас».

Российские власти осуждают поставки оружия и военной техники Украине. В Москве заявляют, что военная помощь Киеву не способствует мирному урегулированию конфликта и не окажет влияния на его исход.