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Синоптик спрогнозировала самое холодное 9 мая в Москве с 1945 года

Синоптик Позднякова спрогнозировала самое холодное 9 мая в Москве с 1945 года

В 2024 году 9 мая в Москве может оказаться самым холодным с 1945 года, спрогнозировала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Она отметила, что наиболее низкая средняя температура была 9 мая 1972 года. Тогда была зафиксировано 1,4 градуса, но ночью заморозков не было, уточнила синоптик. По ее словам, морозы до минус 3,8 градуса были ночью 9 мая 1999 года, дневная температура составила 2 градуса тепла.

«Сегодня холодную погоду формирует тыл циклона, на графике видно, что пик адвекции холода пришелся на 6 утра. Днем на уровне 1,5 км температура воздуха будет медленно повышаться. У земли она станет положительной после 9 утра», — написала Позднякова в телеграм-канале.

При этом днем температура воздуха не превысит 5 градусов, а также будет сильный ветер с порывами 12-17 м/с, добавила синоптик.

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Около 8 утра МЧС предупредило, что в пятницу 9 мая в ближайшие один-два часа и до конца дня в Москве ожидается усиление северо-западного ветра с порывами 15-18 м/с.

Синоптики прогнозировали, что снег, который выпал в столице 7 и 8 мая, будет идти до утра 9 мая.

В Кремле заявили, что аномальная погода никак не скажется на проведении парада Победы на Красной площади.

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