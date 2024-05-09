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Парад Победы в Москве. Прямая трансляция
В Москве проходит Парад Победы
Парад в честь 79-го Дня Победы в Великой Отечественной войне пройдет утром 9 Мая на Красной площади. В нем примут участие 9 тыс. человек и 75 единиц техники, сообщил ранее министр обороны Сергей Шойгу.
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