Губернатор Старовойт: три дрона за ночь уничтожили над Курской областью

Над Курской областью за ночь сбили три беспилотника

Военные за ночь обнаружили и уничтожили три беспилотника самолетного типа над Курской областью, сообщил губернатор Роман Старовойт.

С 2:35 до 7:03 мск в регионе действовала опасность атаки дронов. Аналогичный сигнал запускали в Воронежской области.

В Белгороде и окрестностях трижды включали сирены ракетной опасности. В результате атаки пострадали восемь человек, в том числе один ребенок, пятерых доставили в больницу, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

В Краснодарском крае дроны попытались нанести удар по нефтебазе в селе Юровка под Анапой. Шесть дронов подавили, несколько из них упали на территорию базы. Повреждения получили несколько резервуаров, вспыхнул пожар.

Кроме того, два дрона сбили над Брянской областью.

После начала военной операции России на Украине приграничные области регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников.