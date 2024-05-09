 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Bloomberg назвало кандидатов на пост главы Apple

Bloomberg: следующим главой Apple скорее всего станет Джон Тернус
Кук присматривает преемников, наиболее вероятным стал 49-летний глава отдела разработки аппаратного обеспечения. Недоброжелатели внутри компании рассказали, что он не новатор и еще «слишком молод», пишет Bloomberg
Apple AAPL Купить
Джон Тернус
Джон Тернус (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Генеральный директор корпорации Apple Тим Кук однажды уйдет в отставку, его наиболее вероятным преемником станет Джон Тернус, руководитель отдела разработки аппаратного обеспечения, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Куку 63 года, Тернусу — 49. Возраст выгодно отличает его от другого потенциального кандидата, главного операционного директора Джеффа Уильямса, которому 61 год. Уильямса долгое время считали потенциальным преемником, но совет директоров хочет, чтобы новый глава компании занимал эту должность не менее десяти лет, и даже если Кук уйдет в отставку немедленно, Уильямсу было бы около 70 к концу срока управления корпорацией.

Тернус присоединился к Apple в 2001 году, сейчас все чаще становится лицом новых продуктов Apple. В частности, он был в авангарде анонса iPad 7 в начале мая. Источники агентства высоко оценили недавнее получасовое интервью «Они показали его по утреннему телевидению, говорящим о чем-то, что даже не входит в сферу его компетенции, и он произвел впечатление президента», — рассказал один из бывших топ-менеджеров Apple.

Apple представила свое самое тонкое устройство
Технологии и медиа

Однако внутри Apple у Тернуса есть и недоброжелатели. По мнению некоторых, его не уважают ведущие инженеры компании, поскольку Тернус не новатор: он избегает смелых технологических решений и не делает «ставку на будущее». «У них действительно большая проблема. Тернус — отличный парень, но, честно говоря, он еще молод. Он производит впечатление просто одного из парней в комнате, а не руководителя», — поделился мнением собеседник Bloomberg.

Тему преемственности Кук затрагивал прошлой осенью, он сказал, что может внезапно умереть даже завтра, и его работа заключается в подготовке нескольких человек, которые могли бы продолжать управлять компанией. «Моя роль заключается в том, чтобы убедиться, что совету директоров есть из кого выбирать», — подчеркнул Кук. По словам источников агентства, он будет возглавлять компанию еще не менее трех лет.

Bloomberg отмечает, что Apple сейчас проходит непростой период. Корпорация находится под пристальным вниманием регуляторов из США и Евросоюза из-за монопольной роли магазина приложений App Store в iOS, а также борется с падением объемов продаж смартфонов, в первую очередь, в Китае. Одновременно с этим Apple пытается перевести производство из Китая, не испортив отношения с властями.

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
Продавец: ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Apple Тим Кук
Материалы по теме
Сервисы начали предупреждать о запрете авторизации через Apple и Google
Технологии и медиа
Apple предупредила пользователей из 92 стран об угрозе взлома
Технологии и медиа
Конкурсный управляющий ООО «Гугл» потребовал от Google ₽10 млрд
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 08 мая, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 08 мая, 16:17
Bloomberg назвало кандидатов на пост главы Apple Бизнес, 08:26
Песков исключил влияние аномальной погоды на парад Победы Политика, 08:06
Над Белгородской областью уничтожили 15 снарядов Vampire Политика, 07:28
Над Курской областью за ночь сбили три беспилотника Политика, 07:22
Словаки собрали деньги на 2,7 тыс. снарядов для Украины Политика, 07:06
На Можайском шоссе, МКАД и МСД произошли массовые ДТП Общество, 06:51
Военная техника парада Победы прибывает в Москву. Трансляция Политика, 06:34
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
В Финляндии ограничат время проведения забастовок Политика, 06:11
Гладков рассказал о последствиях ночной атаки на Белгород Политика, 06:00
Над Брянской областью сбили два беспилотника Политика, 05:47
Кэмерон призовет Запад извлечь уроки из конфликта России и Украины Политика, 05:41
Нарышкин назвал эскалацией обсуждение отправки западных войск на Украину Политика, 05:14
Грету Тунберг оштрафовали за блокировку входа в шведский парламент Политика, 04:43
Из музея в Англии похитили золотые украшения бронзового века Общество, 04:43