В Рязани арестовали замглавы управления угрозыска МВД по делу об убийстве

Рязанский бизнесмен организовал незаконную охоту для полковника полиции, во время нее пропал местный житель, помогавший им загнать лося. Тело егеря так и не нашли, а обвиняемые утверждают, что он внезапно просто решил уйти

В Рязани арестовали заместителя начальника регионального управления уголовного розыска МВД полковника Виталия Цыплакова, его обвиняют в участии в незаконной охоте и убийстве одного из егерей. Карточка дела опубликована на сайте Советского райсуда города.

Защита полковника называла требование об аресте незаконным и просила избрать иную меру пресечения, пишет «Коммерсантъ», но суд удовлетворил ходатайство обвинения. В тот же день был арестован и Станислав Костин — бывший замначальника Михайловского межмуниципального отдела полиции.

Цыплакова обвиняют в убийстве (ст. 105 УК) и участии в незаконной охоте (ст. 258 УК), Костина — в незаконной охоте и укрывательстве преступления (ч. 2 ст. 316 УК).

Они, как следует из материалов дела, участвовали в нелегальной охоте на лося, проходившей 24 февраля рядом с рязанским селом Собчаково. Всего в охоте приняли участие восемь человек, они утром отправились в лес на снегоходах, а затем вернулись с добычей. Однако бесследно пропал местный житель Сергей Пентелин, который был егерем и отвечал за загон животного.

После пропажи егеря было заведено уголовное дело, но опрошенные участники охоты настаивали, что ничего криминального в произошедшем не было. По их версии, загонщик сам куда-то ушел без предупреждения. Следователи усомнились в их показаниях и затем завели уголовное дело против Цыплакова, Костина и остальных.

Никто из арестованных вину не признает, а их адвокаты указывают: тело пропавшего егеря до сих пор не найдено.

Охоту организовал глава местного сельхозпредприятия Сергей Петин, уточняет «Новая Газета-Рязань». Как пишет газета, его задержали в начале апреля в одном из аэропортов Москвы перед рейсом в Испанию, после чего он был арестован. Цыплаков и Костин отказались от прохождения полиграфа. Мать пропавшего егеря рассказала, что пыталась дозвониться сыну в день пропажи, но его телефон был отключен, хотя мужчина уходил с полностью заряженным аппаратом и прежде всегда был на связи.

Издание отметило, что расследовавшие пропажу егеря следователи не торопились с получением видеозаписей, а служебно-разыскная собака была доставлена на место только спустя пять суток.