Ночью в Москве произошло несколько массовых ДТП

На Можайском шоссе, МКАД и МСД произошли массовые ДТП

На Можайском шоссе Москвы в районе дома 45Б затруднено движение из-за столкновения нескольких автомобилей, сообщила пресс-служба Дептранса.

В сторону центра с 1:00 до 2:40 мск автомобили могли проехать по дублеру, позднее движение восстановили. По данным РЕН, столкнулись 12 машин. Причиной аварии телеканал назвал непогоду.

В Москве 7 и 8 мая прошел снег. По словам руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, он продлится вплоть до утра 9 мая. Из-за похолодания в городе возобновили подачу отопления. Синоптики пообещали потепление в середине мая.

Ближе к 4:00 мск массовая авария произошла на внешней стороне 81-го км МКАД. Подробности ДТП в Депрансе не привели. Там призвали выбирать альтернативные маршруты, поскольку для движения была доступна только одна из пяти полос.

Спустя час несколько автомобилей столкнулись на участке Московского скоростного диаметра (МСД), в районе Дмитровской улицы, дома 23. Из-за ДТП перекрыли движение в сторону области.