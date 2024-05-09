Мэр Белгорода рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ
После атаки украинских военных на спальный район Белгорода поврежденными оказались 20 жилых домов и более 30 автомобилей, сообщил мэр города Валентин Демидов в телеграм-канале.
«По информации к этому часу, пострадало 19 многоквартирных домов (34 квартиры), 1 частный дом. В основном повреждено остекление, есть прямые попадания», — написал Демидов. Также были повреждены 37 автомобилей, из них девять машин полностью сгорело, добавил он.
Кроме того, пострадали восемь местных жителей. По словам мэра, пятерых человек доставили в больницы, трое отказались от госпитализации.
В ночь на 9 мая российские силы ПВО уничтожили 15 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire RM-70 над Белгородской областью, доложило Минобороны. За ночь в области трижды объявляли ракетную опасность.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что Белгород и Белгородский район подверглись воздушной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, четверо местных жителей получили осколочные ранения, их госпитализировали. Ранения также получила 11-летняя девочка, ее доставили в больницу.
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