Мэр Белгорода рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ

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После атаки украинских военных на спальный район Белгорода поврежденными оказались 20 жилых домов и более 30 автомобилей, сообщил мэр города Валентин Демидов в телеграм-канале.

«По информации к этому часу, пострадало 19 многоквартирных домов (34 квартиры), 1 частный дом. В основном повреждено остекление, есть прямые попадания», — написал Демидов. Также были повреждены 37 автомобилей, из них девять машин полностью сгорело, добавил он.

Кроме того, пострадали восемь местных жителей. По словам мэра, пятерых человек доставили в больницы, трое отказались от госпитализации.

В ночь на 9 мая российские силы ПВО уничтожили 15 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire RM-70 над Белгородской областью, доложило Минобороны. За ночь в области трижды объявляли ракетную опасность.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что Белгород и Белгородский район подверглись воздушной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, четверо местных жителей получили осколочные ранения, их госпитализировали. Ранения также получила 11-летняя девочка, ее доставили в больницу.