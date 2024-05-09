Карлсон взял интервью у живущей в Москве экс-помощницы Байдена
Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у бывшей помощницы президента Джо Байдена Тары Рид, которая обвиняет его в сексуальном насилии. Видео их разговора опубликовано на странице Карлсона в соцсети X.
«Бывший помощник сената Тара Рид убедительно обвинила Джо Байдена в сексуальном насилии. Теперь Министерство юстиции преследует ее, и она переехала в Россию в поисках политического убежища», — написал Карлсон.
Он также добавил, что интервью с Рид записывалось в Москве, где живет женщина.
1 февраля текущего года Карлсон прилетел в Москву для интервью с президентом Владимиром Путиным. Портал Semafor писал, что журналист в столице встретился с Тарой Рид и с бывшим сотрудником Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвардом Сноуденом. Сам Карлсон назвал информацию о двух встречах «полной ложью».
Тара Рид в 2020 году выдвинула против президента США Джо Байдена обвинения в изнасиловании. По ее словам, это произошло в 1993 году, когда Байден еще был сенатором. Рид утверждала, что он положил руку ей под юбку и совершил действия сексуального характера в коридоре сената США.
Байден, будучи тогда кандидатом в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии, опроверг обвинения.
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