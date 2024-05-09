Карлсон взял интервью у живущей в Москве экс-помощницы Байдена

Карлсон взял интервью у экс-помощницы Байдена, обвинившей его в изнасиловании

Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у бывшей помощницы президента Джо Байдена Тары Рид, которая обвиняет его в сексуальном насилии. Видео их разговора опубликовано на странице Карлсона в соцсети X.

«Бывший помощник сената Тара Рид убедительно обвинила Джо Байдена в сексуальном насилии. Теперь Министерство юстиции преследует ее, и она переехала в Россию в поисках политического убежища», — написал Карлсон.

Он также добавил, что интервью с Рид записывалось в Москве, где живет женщина.

1 февраля текущего года Карлсон прилетел в Москву для интервью с президентом Владимиром Путиным. Портал Semafor писал, что журналист в столице встретился с Тарой Рид и с бывшим сотрудником Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвардом Сноуденом. Сам Карлсон назвал информацию о двух встречах «полной ложью».

Тара Рид в 2020 году выдвинула против президента США Джо Байдена обвинения в изнасиловании. По ее словам, это произошло в 1993 году, когда Байден еще был сенатором. Рид утверждала, что он положил руку ей под юбку и совершил действия сексуального характера в коридоре сената США.

Байден, будучи тогда кандидатом в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии, опроверг обвинения.