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Песков исключил влияние аномальной погоды на парад Победы

Песков: аномальная погода в Москве никак не повлияет на проведение парада Победы

Аномальная погода никак не скажется на параде Победы, российским военным она не будет препятствовать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент его разговора с корреспондентом опубликован в телеграм-канале телеведущего Павла Зарубина.

Корреспондент спросил у Пескова, как погода сказалась на организации парада Победы, а также на присутствии президента и гостей, какие условия им будут обеспечены.

«Судя по прогнозу, действительно погода будет достаточно аномальная, но это никак не скажется, мы будем надеяться. Для наших военных погода никогда не была и не является препятствием», — ответил пресс-секретарь главы государства.

Тем, кто будет на трибунах, будут раздавать пледы, и сами люди оденутся потеплее, добавил Песков.

Вильфанд рассказал, сколько будет идти снег в Москве
Общество
Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Утром московское управление МЧС предупредило, что в пятницу 9 мая в ближайшие один-два часа с сохранением до конца дня в городе местами ожидается усиление северо-западного ветра с порывами 15-18 м/с.

7 и 8 мая в Москве и Московской области выпал снег. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал, что снег будет идти в столице до утра 9 мая. Холода также сохранятся в Москве вплоть до 9 мая, говорил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Парад в честь 79-го Дня Победы в Великой Отечественной войне пройдет утром 9 Мая на Красной площади. В нем примут участие 9 тыс. человек и 75 единиц техники, сообщил ранее министр обороны Сергей Шойгу.

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Дмитрий Песков Погода погода в Москве Парад Победы парад 9 мая Москва Красная площадь
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