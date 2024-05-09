Несмотря на аномально холодную погоду, парад Победы в столице пройдет без изменений. На Красную площадь вышли более 9 тыс. военнослужащих

В Москве на Красной площади начался парад Победы в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В параде примут участие более 9 тыс. человек, свыше 70 единиц военной техники, а также авиация. По площади пройдут полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчеты училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков и сводный военный оркестр, а также участники специальной военной операции.

Прохождение колонны техники по Красной площади традиционно откроет танк Т-34. В составе механизированной колонны ожидаются бронеавтомобили «Тигр», БТР «Бумеранг», семейство бронеавтомобилей «Ахмат», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», зенитные ракетные системы С-400, подвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс».

Утром московское управление МЧС предупредило, что в пятницу, 9 мая, в ближайшие один-два часа с сохранением до конца дня в городе местами ожидается усиление северо-западного ветра с порывами 15–18 м/с. Накануне в столице выпадал снег. 9 мая в Москве может оказаться самым холодным с 1945 года, спрогнозировала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что аномальная погода никак не скажется на проведении парада. «Для наших военных погода никогда не была и не является препятствием», — сказал он.