Бонус-минус

ЦБ предложил экс-менеджерам «ФК Открытие» добровольно вернуть премиальные

ЦБ предложил бывшим менеджерам банка «ФК Открытие» добровольно вернуть бонусы, полученные незадолго до его санации. Ранее в ЦБ говорили о намерении оспорить выплату премий, которую можно интерпретировать как вывод активов

Фото: Антон Белицкий / «Коммерсантъ»

ЦБ предложил бывшим топ-менеджерам банка «ФК Открытие» добровольно вернуть премии, полученные в 2017 году, рассказали РБК два источника, близкие к банку и ЦБ (который после санации «ФК Открытие» в лице своей временной администрации руководит им).

«Речь идет о возврате в банк бонусов, полученных, в частности, исполнительным руководством банка, то есть членами правления», — уточнил один из собеседников РБК.​

В какой стадии эти переговоры, источники РБК не уточнили.

В «ФК Открытие» подтвердили обсуждение процедуры добровольного возврата премий. «В настоящее время проработан, в том числе с юридической точки зрения, вопрос добровольного возврата бонусов, — сообщили в пресс-службе «ФК Открытие». — Вопрос о судебном взыскании будет рассматриваться по результатам добровольного возмещения».

В банке отказались раскрыть механизм, который должен способствовать добровольному возврату топ-менеджерами средств, круг этих руководителей, а также сроки, в которые это возможно сделать на добровольной основе.

Сомнительные бонусы

Четверо топ-менеджеров из числа экс-членов правления банка «ФК Открытие», с которыми удалось связаться РБК, отказались комментировать условия выплаты бонусов и детали их возврата либо сообщили, что «не в курсе ситуации».

Как ранее сообщал РБК, выплата менеджерам банка «ФК Открытие» бонусов во втором квартале 2017 года, фактически накануне санации, вызвала подозрение ЦБ. «Мы планируем оспорить в суде выплату менеджерами себе бонусов за первое полугодие 2017 года, — заявила в ходе банковского форума в Сочи в сентябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина. — Решение о выплате повышенных бонусов и дивидендов за месяц-полтора до отзыва лицензии или санации может интерпретироваться в том числе и как вывод активов».

Цена бонуса

Сумму бонусов, которые ЦБ считает спорными, регулятор не озвучивал. Ранее, комментируя претензии ЦБ, в банке сообщали, что бонусы были выплачены широкому кругу сотрудников. «Их размер соответствовал обычному годовому бонусу, в том числе члены правления получили 290 млн руб. Членам наблюдательного совета бонусы не выплачивались», — сообщал представитель «ФК Открытие». В банке подчеркивали, что бонусы выплачивались в соответствии с положением об оплате труда и премировании. «Информацией о том, что представители «Открытия» ведут переговоры с ЦБ о возможности введения мер по повышению финансовой устойчивости, владел очень ограниченный круг руководителей банка», — добавили тогда в «Открытии».

По мнению юристов, механизм возврата бонусов, скорее всего, содержит инструменты, стимулирующие бывших менеджеров к возврату средств. «Вероятно, предложение ЦБ было неформальным, но в такой форме, что отказаться от него мог только человек, не планирующий продолжать работу в российском банковском секторе или оставаться в России», — считает партнер бюро А2 Михаил Александров.

«Вывод активов в виде неправомерной выплаты бонусов может подпадать под действие ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), — рассуждает управляющий партнер адвокатского бюро «Проценко и партнеры» Татьяна Проценко. — По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа до 200 тыс руб. либо лишение свободы до четырех лет. Если будет доказано, что деяние повлекло тяжкие последствия, наказание может быть до десяти лет лишения свободы».

Если уголовное дело будет возбуждено, в его рамках потерпевшая сторона — банк — может заявить и гражданский иск о возмещении ущерба, добавляет Михаил Александров.

«Вряд ли предложение топ-менеджерам банка «ФК Открытие» о добровольном возврате бонусов ограничивается только просьбой регулятора», — согласен партнер московской коллегии адвокатов «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов. Но он не исключает, что экс-топ-менеджерам банка «ФК Открытие» могли быть предложены компромиссные условия. «Необязательно это кнут, может быть и пряник, — например, речь может идти о послаблениях в оценке ответственности топ-менеджеров за понесенные банком убытки», — рассуждает Игорь Дубов.

По его мнению, ЦБ тоже заинтересован в переговорах: судиться в арбитраже по возврату бонусов можно долго и с неочевидной возможностью исполнить решение на практике. «Уголовное дело тоже необязательно будет возбуждено», — резюмировал юрист.​​