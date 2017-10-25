Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,86 57,46 EUR Нал. 68,11 67,51 USD Бирж. 57,62 +0,07 EUR Бирж. 67,83 +0,24 USD ЦБ. 57,59 +0,11 EUR ЦБ. 67,69 +0,13 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 5500,40 -23,00 ММВБ 2061,79 -0,10% РТС 1127,03 -0,36% Brent 58,42 -0,19% DJIA 23441,76 +0,72% Nasdaq 6598,43 +0,18% FTSE 7526,54 +0,03%
Бонус-минус
Лента новостей
В России ответили на сообщения СМИ об отказе Индии в производстве Су-57 02:55, Политика Собчак заявила о невозможности судить ее за слова об украинском Крыме 02:47, Политика Twitter ужесточит правила размещения рекламы после «российского дела» 02:15, Технологии и медиа «Ведомости» узнали о планах Сбербанка увеличить прибыль до 1 трлн руб. 02:12, Бизнес Reuters узнал о планах РЖД потратить на инвестиции 580 млрд руб. 01:19, Бизнес Песков предложил «всем посмотреть» фильм «Матильда» 01:04, Общество Эксперты заявили о ряде эпизодов категории «18+» в «Матильде» 00:44, Общество Эксперты рассказали об отличиях вирусов Bad Rabbit и ExPetya 00:28, Технологии и медиа В Group-IB установили раздававший вирус Bad Rаbbit домен 00:15, Технологии и медиа ЦБ придумал средство оценки реальной долговой нагрузки заемщиков 00:02, Финансы «Биткоин в законе»: как в России отрегулируют криптовалюты и ICO 24 окт, 23:48, Деньги Депутаты поделились впечатлениями после премьеры «Матильды» 24 окт, 23:41, Общество Экс-сенатора Сабадаша приговорили к 8,5 года по делу о хищении ₽190 млн 24 окт, 23:30, Общество Небензя назвал спектаклем голосование Совбеза ООН по химатаке в Сирии 24 окт, 23:29, Политика Поездки вместо покупок: выручка «Яндекс.Такси» превысила доход «Маркета» 24 окт, 23:12, Технологии и медиа Госдеп ответил на блокировку Россией в Совбезе ООН резолюции по Сирии 24 окт, 22:55, Политика Премьера фильма Алексея Учителя «Матильда» в Москве. Фоторепортаж 24 окт, 22:47, Фотогалерея  «Святые 1990-е»: зачем Собчак сделала главой своего штаба основателя НТВ 24 окт, 22:45, Политика СМИ узнали о письме Полтавченко о возможном дефиците хлеба в Петербурге 24 окт, 22:35, Общество Собчак рассказала о предложении выдвинуть в президенты жену Навального 24 окт, 22:16, Политика Собчак назвала ошибки президентской кампании Прохорова 24 окт, 22:06, Политика Во время премьерного показа «Матильды» в Москве задержали семь человек 24 окт, 22:04, Общество Максим Орешкин — РБК: «Российскую экономполитику называют лучшей в мире» 24 окт, 21:54, Интервью Трампа закидали российскими флагами в здании конгресса 24 окт, 21:50, Политика Совфед предложит подумать о помощи ЧОПов Росгвардии в охране порядка 24 окт, 21:48, Общество Директор московской школы пояснила поручение следить за детьми в соцсетях 24 окт, 21:42, Общество Розенберг счел соглашение с «Телеграфом» признанием своей правоты 24 окт, 21:27, Общество ФАС выставила новые условия Schlumberger для покупки EDC 24 окт, 21:08, Бизнес
Бонус-минус
Газета № 182 (2679) (2510) 24 окт, 18:36
0
Бонус-минус
ЦБ предложил экс-менеджерам «ФК Открытие» добровольно вернуть премиальные
ЦБ предложил бывшим менеджерам банка «ФК Открытие» добровольно вернуть бонусы, полученные незадолго до его санации. Ранее в ЦБ говорили о намерении оспорить выплату премий, которую можно интерпретировать как вывод активов
Фото: Антон Белицкий / «Коммерсантъ»

ЦБ предложил бывшим топ-менеджерам банка «ФК Открытие» добровольно вернуть премии, полученные в 2017 году, рассказали РБК два источника, близкие к банку и ЦБ (который после санации «ФК Открытие» в лице своей временной администрации руководит им).

«Речь идет о возврате в банк бонусов, полученных, в частности, исполнительным руководством банка, то есть членами правления», — уточнил один из собеседников РБК.​

В какой стадии эти переговоры, источники РБК не уточнили.

В «ФК Открытие» подтвердили обсуждение процедуры добровольного возврата премий. «В настоящее время проработан, в том числе с юридической точки зрения, вопрос добровольного возврата бонусов, — сообщили в пресс-службе «ФК Открытие». — Вопрос о судебном взыскании будет рассматриваться по результатам добровольного возмещения».

В банке отказались раскрыть механизм, который должен способствовать добровольному возврату топ-менеджерами средств, круг этих руководителей, а также сроки, в которые это возможно сделать на добровольной основе.

Сомнительные бонусы

Четверо топ-менеджеров из числа экс-членов правления банка «ФК Открытие», с которыми удалось связаться РБК, отказались комментировать условия выплаты бонусов и детали их возврата либо сообщили, что «не в курсе ситуации».

Как ранее сообщал РБК, выплата менеджерам банка «ФК Открытие» бонусов во втором квартале 2017 года, фактически накануне санации, вызвала подозрение ЦБ. «Мы планируем оспорить в суде выплату менеджерами себе бонусов за первое полугодие 2017 года, — заявила в ходе банковского форума в Сочи в сентябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина. — Решение о выплате повышенных бонусов и дивидендов за месяц-полтора до отзыва лицензии или санации может интерпретироваться в том числе и как вывод активов».

Цена бонуса

Сумму бонусов, которые ЦБ считает спорными, регулятор не озвучивал. Ранее, комментируя претензии ЦБ, в банке сообщали, что бонусы были выплачены широкому кругу сотрудников. «Их размер соответствовал обычному годовому бонусу, в том числе члены правления получили 290 млн руб. Членам наблюдательного совета бонусы не выплачивались», — сообщал представитель «ФК Открытие». В банке подчеркивали, что бонусы выплачивались в соответствии с положением об оплате труда и премировании. «Информацией о том, что представители «Открытия» ведут переговоры с ЦБ о возможности введения мер по повышению финансовой устойчивости, владел очень ограниченный круг руководителей банка», — добавили тогда в «Открытии».

По мнению юристов, механизм возврата бонусов, скорее всего, содержит инструменты, стимулирующие бывших менеджеров к возврату средств. «Вероятно, предложение ЦБ было неформальным, но в такой форме, что отказаться от него мог только человек, не планирующий продолжать работу в российском банковском секторе или оставаться в России», — считает партнер бюро А2 Михаил Александров.

«Вывод активов в виде неправомерной выплаты бонусов может подпадать под действие ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), — рассуждает управляющий партнер адвокатского бюро «Проценко и партнеры» Татьяна Проценко. — По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа до 200 тыс руб. либо лишение свободы до четырех лет. Если будет доказано, что деяние повлекло тяжкие последствия, наказание может быть до десяти лет лишения свободы».

Если уголовное дело будет возбуждено, в его рамках потерпевшая сторона — банк — может заявить и гражданский иск о возмещении ущерба, добавляет Михаил Александров.

«Вряд ли предложение топ-менеджерам банка «ФК Открытие» о добровольном возврате бонусов ограничивается только просьбой регулятора», — согласен партнер московской коллегии адвокатов «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов. Но он не исключает, что экс-топ-менеджерам банка «ФК Открытие» могли быть предложены компромиссные условия. «Необязательно это кнут, может быть и пряник, — например, речь может идти о послаблениях в оценке ответственности топ-менеджеров за понесенные банком убытки», — рассуждает Игорь Дубов.

По его мнению, ЦБ тоже заинтересован в переговорах: судиться в арбитраже по возврату бонусов можно долго и с неочевидной возможностью исполнить решение на практике. «Уголовное дело тоже необязательно будет возбуждено», — резюмировал юрист.​​

ЦБ объявил о начале оздоровления банка «ФК Открытие» 29 августа. Банк стал первым из санированных по новой схеме при прямом участии ЦБ как инвестора, входящего в капитал с использованием находящегося под управлением регулятора Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).

В середине сентября, выступая на банковском форуме в Сочи, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина подробно озвучила вопросы, возникшие у регулятора к тому, как управлялся банк. Речь шла об излишне рискованной бизнес-стратегии, возможном завышении стоимости облигаций «Россия-30», значившихся на балансе банка, а также о подозрительной выплате бонусов накануне санации.

В октябре ЦБ также поставил под сомнение несколько сделок, проведенных накануне санации «ФК Открытие». Речь идет о приобретении банком у материнской структуры «Открытие Холдинг» расписок QIWI на $24 млн, а за несколько дней до этого — еще на $66 млн. Кроме того, вопросы вызывала покупка группой QIWI у «ФК Открытие» брендов difital-банков «Точка» и «Рокетбанк».

Первоначально было анонсировано, что оздоровление банка «ФК Открытие» будет проходить под непосредственным руководством нынешнего главы ВТБ24 Михаила Задорнова. Но затем первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин заявил о возможности объединить банк «ФК Открытие» и санированный уже после него Бинбанк, таким образом, они будут проходить процедуру финансового оздоровления вместе. Как сообщал РБК, вслед за Михаилом Задорновым в санируемые ЦБ Бинбанк и «ФК Открытие» может прийти еще ряд топ-менеджеров ВТБ24.

11 октября в интервью каналу «Россия 24» зампред ЦБ Василий Поздышев сообщил, что совокупно расходы на докапитализацию санированных «ФК Открытие» и Бинбанка могут составить 800–820 млрд руб.

Авторы: Елена Пашутинская, Марина Божко.
Теги: ЦБ , банки , санация , «ФК Открытие»
Материалы по теме
Тучи сгущаются: что грозит топ-менеджерам «Открытия» после критики ЦБ Финансы
ЦБ предложил без суда ограничивать финансистам выезд за рубеж Финансы
Личные счеты: как топ-менеджмент «ФК Открытие» лишился денег в банке Финансы
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав