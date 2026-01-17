Российский лыжник оспорил в CAS отказ в выдаче нейтрального статуса

FIS отказала Сергею Волкову в нейтральном статусе из‑за полугодовой дисквалификации, полученной им за использование запрещенного назального спрея четыре года назад

Сергей Волков (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Российский лыжник Сергей Волков обжаловал в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказать ему в выдаче нейтрального статуса. Об этом спортсмен сообщил «Матч ТВ».

Россиян стали допускать к соревнованиям FIS после решения CAS, который 2 декабря удовлетворил апелляцию российской стороны. Из лыжников нейтральные статусы получили пока только Савелий Коростелев и Дарья Непряева, отказ получили Сергей Ардашев, Алина Пеклецова и Ксения Шорохова.

По словам Волкова, ему отказали в нейтральном статусе по причине того, что у него четыре года назад была полугодовая дисквалификация за использование запрещенного назального спрея. «Из‑за этого я не могу принять участие в соревнованиях как нейтральный атлет. Об этом мне сказала FIS. Я вел с ними диалог: запросил пункт правил, где было бы написано, что должно было пройти пять лет, как они заявляют, с момента последней дисквалификации, чтобы нейтральный спортсмен мог выступать. Но ответа не последовало», — рассказал Волков.

Лыжник отметил, что хотел урегулировать вопрос мирным путем, но истекал срок, в рамках которого он мог бы подать апелляцию. «Поэтому я подал исковое заявление в CAS на решение об отказе в нейтральном статусе. Для меня важный момент справедливости, я хочу за нее бороться и отстаивать свое честное имя в этом моменте», — добавил спортсмен.