Российский лыжник оспорил в CAS отказ в выдаче нейтрального статуса
Российский лыжник Сергей Волков обжаловал в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказать ему в выдаче нейтрального статуса. Об этом спортсмен сообщил «Матч ТВ».
Россиян стали допускать к соревнованиям FIS после решения CAS, который 2 декабря удовлетворил апелляцию российской стороны. Из лыжников нейтральные статусы получили пока только Савелий Коростелев и Дарья Непряева, отказ получили Сергей Ардашев, Алина Пеклецова и Ксения Шорохова.
По словам Волкова, ему отказали в нейтральном статусе по причине того, что у него четыре года назад была полугодовая дисквалификация за использование запрещенного назального спрея. «Из‑за этого я не могу принять участие в соревнованиях как нейтральный атлет. Об этом мне сказала FIS. Я вел с ними диалог: запросил пункт правил, где было бы написано, что должно было пройти пять лет, как они заявляют, с момента последней дисквалификации, чтобы нейтральный спортсмен мог выступать. Но ответа не последовало», — рассказал Волков.
Лыжник отметил, что хотел урегулировать вопрос мирным путем, но истекал срок, в рамках которого он мог бы подать апелляцию. «Поэтому я подал исковое заявление в CAS на решение об отказе в нейтральном статусе. Для меня важный момент справедливости, я хочу за нее бороться и отстаивать свое честное имя в этом моменте», — добавил спортсмен.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России
Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии
Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности
Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом
Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки
Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко