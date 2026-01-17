 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 1 3,55 x 4 2 2 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Бернли 1 1,23 x 6,4 2 12,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Арсенал 1 5,9 x 4,15 2 1,55 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Сосьедад Барселона 1 5,2 x 4,6 2 1,55 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Торино Рома 1 3,95 x 3,15 2 2,08 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Никита Крылов Модестас Букаускас 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Наталия Силва Роуз Намаюнас 1 1,23 x 65 2 4,4
Спорт⁠,
0

Российский лыжник оспорил в CAS отказ в выдаче нейтрального статуса

Российский лыжник Волков оспорил в CAS отказ в выдаче нейтрального статуса
FIS отказала Сергею Волкову в нейтральном статусе из‑за полугодовой дисквалификации, полученной им за использование запрещенного назального спрея четыре года назад
Сергей Волков
Сергей Волков (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Российский лыжник Сергей Волков обжаловал в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказать ему в выдаче нейтрального статуса. Об этом спортсмен сообщил «Матч ТВ».

Россиян стали допускать к соревнованиям FIS после решения CAS, который 2 декабря удовлетворил апелляцию российской стороны. Из лыжников нейтральные статусы получили пока только Савелий Коростелев и Дарья Непряева, отказ получили Сергей Ардашев, Алина Пеклецова и Ксения Шорохова.

По словам Волкова, ему отказали в нейтральном статусе по причине того, что у него четыре года назад была полугодовая дисквалификация за использование запрещенного назального спрея. «Из‑за этого я не могу принять участие в соревнованиях как нейтральный атлет. Об этом мне сказала FIS. Я вел с ними диалог: запросил пункт правил, где было бы написано, что должно было пройти пять лет, как они заявляют, с момента последней дисквалификации, чтобы нейтральный спортсмен мог выступать. Но ответа не последовало», — рассказал Волков.

Лыжник отметил, что хотел урегулировать вопрос мирным путем, но истекал срок, в рамках которого он мог бы подать апелляцию. «Поэтому я подал исковое заявление в CAS на решение об отказе в нейтральном статусе. Для меня важный момент справедливости, я хочу за нее бороться и отстаивать свое честное имя в этом моменте», — добавил спортсмен.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
лыжи Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) CAS нейтральный статус
Материалы по теме
FIS отказала российской лыжнице в выдаче нейтрального статуса
Спорт
Тренер Большунова не будет подавать заявку на нейтральный статус
Спорт
Одной из лучших российских лыжниц отказали в нейтральном статусе
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 16 янв, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 16 янв, 18:04
ФСБ предотвратила поджог административного здания в Хабаровском крае Политика, 12:02
Белый дом усомнился в возможности Дании защитить Гренландию Политика, 11:52
Власти ЛНР сообщили об атаке дронов на энергосистему республики Политика, 11:40
Российский лыжник оспорил в CAS отказ в выдаче нейтрального статуса Спорт, 11:34
Преподавателя центра МВД в Коми отправили под домашний арест после взрыва Общество, 11:31
В Москве началось прощание с Игорем Золотовицким Общество, 11:29
Играем в бизнес с не всегда ясными правилами. Тест РБК и Яндекс Реклама, 11:27
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Глава Бурятии сообщил о проверке после жалобы женщины на побои в полиции Политика, 11:25
Как вернуть себе радость жизни — практики из буддизма и нейронаукиПодписка на РБК, 11:25
✍🏻 «То и дело тушим пожары»: узнайте, как у вас отлажены процессы. Тест Образование, 11:09
Синоптик рассказал, когда в Москве и области ослабнут морозы Общество, 11:06
Умер президент итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Спорт, 11:05
Во Франции заявили, что не исключают контактов с Россией Политика, 11:01
Планы, которые не пугают: как начать год в комфортном темпеПодписка на РБК, 10:58