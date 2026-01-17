«Металлург» обыграл «Адмирал» в матче КХЛ со счетом 8:4

«Металлург» обыграл «Адмирал» в матче КХЛ с 12 шайбами

Игроки «Металлурга» (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Магнитогорский «Металлург» обыграл владивостокский «Адмирал» со счетом 8:4 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Руслан Исхаков (3-я минута), Сергей Толчинский (5, 56), Дерек Барак (9, 21), Никита Коротков (16), Люк Джонсон (59) и Валерий Орехов (59). У проигравших отличились Степан Старков (7), Павел Шэн (12), Вячеслав Основин (29) и Никита Сошников (31).

«Металлург» выиграл седьмой матч подряд.

«Металлург» набрал 74 очка в 45 матчах и продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции и всей КХЛ. «Адмирал» с 34 очками в 44 встречах расположился на последней, 11-й строчке.

В следующем матче «Металлург» 19 января в гостях сыграет с хабаровским «Амуром», «Адмирал» в тот же день примет казанский «Ак Барс».