«Металлург» обыграл «Адмирал» в матче КХЛ с 12 шайбами
Магнитогорский «Металлург» обыграл владивостокский «Адмирал» со счетом 8:4 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Руслан Исхаков (3-я минута), Сергей Толчинский (5, 56), Дерек Барак (9, 21), Никита Коротков (16), Люк Джонсон (59) и Валерий Орехов (59). У проигравших отличились Степан Старков (7), Павел Шэн (12), Вячеслав Основин (29) и Никита Сошников (31).
«Металлург» выиграл седьмой матч подряд.
«Металлург» набрал 74 очка в 45 матчах и продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции и всей КХЛ. «Адмирал» с 34 очками в 44 встречах расположился на последней, 11-й строчке.
В следующем матче «Металлург» 19 января в гостях сыграет с хабаровским «Амуром», «Адмирал» в тот же день примет казанский «Ак Барс».
