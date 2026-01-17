СК показал видео задержания планировавшего теракт в Нальчике подростка
Следственный комитет России опубликовал видеозапись с моментом задержания подростка, которого обвиняют в подготовке к совершению теракта, а также в участии в деятельности террористической организации.
На видеозаписи видно, как подросток проходит мимо легковой машины, в которой находились представители спецслужб. Когда несовершеннолетний был рядом с автомобилем, его задержали.
Несовершеннолетний планировал напасть на полицейских в Нальчике, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Следствие выяснило, что подросток сам решил вступить в террористическую организацию (ее название не уточняется), для чего он записал видеообращение лидерам этой организации. Впоследствии он подготовился к совершению теракта, переписываясь со своим куратором. Для этого несовершеннолетний закупил нужные компоненты для изготовления взрывчатки. Он планировал использовать ее и огнестрельное оружие для нападения на сотрудников полиции в Нальчике, рассказали следователи.
Действия молодого человека пресекли сотрудники УФСБ и МВД. Сейчас он находится под стражей. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК (приготовление к совершению террористического акта организованной группой лиц).
