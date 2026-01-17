Власти ЛНР сообщили об атаке дронов на энергосистему республики
Не менее десяти беспилотников самолетного типа атаковали энергетические объекты ЛНР минувшей ночью. Об этом в своем телеграм-канале сообщает министерство топлива, энергетики и угольной промышленности республики.
По данным ведомства, большую часть беспилотников удалось ликвидировать. Однако в результате четырех ударов было серьезно повреждено энергооборудование, произошел пожар. Из-за этого в двух муниципалитетах частично нет света.
Специалисты еще не приступили к ремонтным работам из-за «непростой обстановки», отметили в министерстве. Сейчас они оценивают возможность проведения работ.
Несколькими днями ранее украинская армия нанесла серию массированных ударов по объектам энергетики ДНР. Из-за этого обесточенными оказались как жилые дома, так и критическая инфраструктура, включая объекты водоснабжения. Особенно острая ситуация сложилась в Донецке и Макеевке, указали власти республики.
