Власти ЛНР сообщили об атаке дронов на энергосистему республики

Не менее десяти беспилотников самолетного типа атаковали энергетические объекты ЛНР минувшей ночью. Об этом в своем телеграм-канале сообщает министерство топлива, энергетики и угольной промышленности республики.

По данным ведомства, большую часть беспилотников удалось ликвидировать. Однако в результате четырех ударов было серьезно повреждено энергооборудование, произошел пожар. Из-за этого в двух муниципалитетах частично нет света.

Специалисты еще не приступили к ремонтным работам из-за «непростой обстановки», отметили в министерстве. Сейчас они оценивают возможность проведения работ.

Несколькими днями ранее украинская армия нанесла серию массированных ударов по объектам энергетики ДНР. Из-за этого обесточенными оказались как жилые дома, так и критическая инфраструктура, включая объекты водоснабжения. Особенно острая ситуация сложилась в Донецке и Макеевке, указали власти республики.