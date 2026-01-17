 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Власти ЛНР сообщили об атаке дронов на энергосистему республики

Сюжет
Военная операция на Украине

Не менее десяти беспилотников самолетного типа атаковали энергетические объекты ЛНР минувшей ночью. Об этом в своем телеграм-канале сообщает министерство топлива, энергетики и угольной промышленности республики.

По данным ведомства, большую часть беспилотников удалось ликвидировать. Однако в результате четырех ударов было серьезно повреждено энергооборудование, произошел пожар. Из-за этого в двух муниципалитетах частично нет света.

В Новгородской области более 3 тыс. человек остались без электричества
Общество
Фото:Константин Чалабов / РИА Новости

Специалисты еще не приступили к ремонтным работам из-за «непростой обстановки», отметили в министерстве. Сейчас они оценивают возможность проведения работ.

Несколькими днями ранее украинская армия нанесла серию массированных ударов по объектам энергетики ДНР. Из-за этого обесточенными оказались как жилые дома, так и критическая инфраструктура, включая объекты водоснабжения. Особенно острая ситуация сложилась в Донецке и Макеевке, указали власти республики.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
электричество беспилотники атака дронов ЛНР Донбасс альтернативная энергетика
Материалы по теме
Гладков сообщил о работе ПВО и уничтожении дронов в регионе
Политика
В Рязанской области дроны повредили фасады двух многоэтажек
Политика
Силы ПВО сбили за ночь над Россией более ста дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 16 янв, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 16 янв, 18:04
ФСБ предотвратила поджог административного здания в Хабаровском крае Политика, 12:02
Белый дом усомнился в возможности Дании защитить Гренландию Политика, 11:52
Власти ЛНР сообщили об атаке дронов на энергосистему республики Политика, 11:40
Российский лыжник оспорил в CAS отказ в выдаче нейтрального статуса Спорт, 11:34
Преподавателя центра МВД в Коми отправили под домашний арест после взрыва Общество, 11:31
В Москве началось прощание с Игорем Золотовицким Общество, 11:29
Играем в бизнес с не всегда ясными правилами. Тест РБК и Яндекс Реклама, 11:27
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Глава Бурятии сообщил о проверке после жалобы женщины на побои в полиции Политика, 11:25
Как вернуть себе радость жизни — практики из буддизма и нейронаукиПодписка на РБК, 11:25
Синоптик рассказал, когда в Москве и области ослабнут морозы Общество, 11:06
Умер президент итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Спорт, 11:05
Во Франции заявили, что не исключают контактов с Россией Политика, 11:01
Планы, которые не пугают: как начать год в комфортном темпеПодписка на РБК, 10:58
Шутка вместо оправданий: как обратить неловкую ситуацию в свою пользуПодписка на РБК, 10:53