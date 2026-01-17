 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
В Великом Новгороде автобус с тремя пассажирами врезался в здание

Фото: ГИБДД УМВД по городу Великий Новгород
Фото: ГИБДД УМВД по городу Великий Новгород

В Великом Новгороде автобус с тремя пассажирами врезался в двухэтажное жилое здание, сообщила региональная Госавтоинспекция на своей странице во «ВКонтакте».

Авария произошла на улице Нехинская в 6:40 утра (совпадает с мск). Перед столкновением с домом автобус «ЛиАЗ» врезался в фонарный столб. Водителя 1966 года рождения госпитализировали, пассажиры за медицинской помощью не обращались.

Мэр города Александр Розбаум сообщил, что помимо фонарного столба автобус снес дорожные знаки, дом не получил повреждения.

Общество

«В настоящее время специалистами МКУ «Городское хозяйство» совместно с перевозчиком производятся работы по уборке сломанной опоры и дорожных знаков», — написал он.

Причины ДТП не установлены, сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия.

Авторы
Теги
Александра Озерова
ДТП ДТП с автобусом Великий Новгород
