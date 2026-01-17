Умер бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь
Бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь умер в возрасте 86 лет, сообщила во «ВКонтакте» пресс-служба крымской митрополии.
«На 87-м году жизни отошел ко Господу находившийся на покое в Симферополе митрополит Лазарь (Швец)», — говорится в сообщении.
Он умер утром 17 января, прощание будет проходить в Александро-Невском соборе в Симферополе с 20:00 часов 17 января по 13:00 19-го. Отпевание начнется в понедельник, 19 января, с 16:00.
Митрополит Лазарь (Ростислав Швец) родился в 1939 году, в возрасте 15 лет поступил послушником в Свято-Духовский скит Почаевской лавры.
В 1980 году его назначили патриаршим экзархом в Центральной и Южной Америке, а спустя пять лет возвели в сан архиепископа. В1989 году он занял должность архиепископа Тернопольского и Кременецкого, а в 1991-м — архиепископа Одесского и Херсонского.
Архиепископом Симферопольским и Крымским он стал в 1992 году, спустя восемь лет его возвели в сан митрополита. В июне 2022 года он стал главой Крымской митрополии и перешел в прямое подчинение патриарху Кириллу. На своем посту он оставался вплоть до октября 2023 года, когда Священный синод РПЦ отправил его на покой.
