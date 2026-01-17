ФСБ предотвратила поджог административного здания в Хабаровском крае

ФСБ задержала готовивших поджог и покушение в Хабаровском крае и КБР

ФСБ сообщила, что в Хабаровском крае житель одной из стран Центральной Азии готовил поджог административного здания, а в Нальчике 16-летний подросток собирался напасть на полицейских

ФСБ сообщила, что сорвала подготовку нападения на представителей органов власти в двух российских регионах.

По данным спецслужбы, в Хабаровском крае гражданин одной из стран Центральной Азии 1995 года рождения собирался поджечь административное здание, а в Кабардино-Балкарии 16-летний подросток, местный житель, готовил покушение на сотрудников полиции Нальчика. Оба действовали «по указаниям кураторов из террористических организаций».

Следственный комитет сообщил, что подростка арестовали. По данным ведомства, в октябре 2025 года он записал видеообращение лидерам некой террористической организации (ее название не уточняется) и вступил в ее состав.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК (приготовление к совершению террористического акта организованной группой лиц).

14 января ФСБ отчиталась о срыве покушения на сотрудника оборонной компании, которое готовила россиянка по заданию СБУ. По версии ведомства, женщину завербовали, когда она жила на Украине. Два дня спустя ведомство сообщило о задержании в Севастополе 19-летнего молодого человека, которого обвинили в подготовке серии терактов на железной дороге «по указанию украинских кураторов».