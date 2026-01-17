 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Сюжет
Военная операция на Украине
Села Приволье и Прилуки взяли под контроль подразделения группировок войск «Юг» и «Восток». Минобороны также сообщило об ударах по объектам энергетики и транспорту, «используемым в интересах ВСУ»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Российские военные взяли под контроль села Приволье в ДНР и Прилуки в Запорожской области, сообщает Минобороны. Населенные пункты заняли подразделения группировок «Юг» и «Восток», уточнили в ведомстве.

Прилуки находится в Гуляйпольском районе, по данным на 2001 год в нем жили около 60 человек. О взятии Гуляйполя ведомство отчитывалось в конце декабря.

Приволье расположено в Артемовском (Бахмутском) районе ДНР, к северу от Орехово-Василевки, которая перешла под контроль российских военных в прошлом феврале. Его население по данным на 2001 год составляло боле 80 человек.

Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Ранее на этой неделе, 13 января, Минобороны сообщило об улучшении позиций подразделения «Южной» группировки войск, которые нанесли поражение силам ВСУ в районе Приволья и других населенных пунктов в ДНР.

В сегодняшней сводке ведомства говорится, что подразделения этой группировки нанесли удары по позициям бригад украинских войск в районах Славянска, Краматорска, Резниковки и Константиновки.

Министерство сообщило также о поражении объектов энергетики и транспортной инфраструктуры, «используемых в интересах ВСУ», складов боеприпасов, цехов сборки, мест хранения, предполетной подготовки и запуска дронов дальнего действия и пунктов временной дислокации украинских и иностранных военных в 167 районах. По данным ведомства, в зоне боевых действий сбиты шесть снарядов HIMARS, две ракеты «Нептун» и 214 беспилотников.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

