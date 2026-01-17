Российские военные заняли два села в ДНР и Запорожской области

Села Приволье и Прилуки взяли под контроль подразделения группировок войск «Юг» и «Восток». Минобороны также сообщило об ударах по объектам энергетики и транспорту, «используемым в интересах ВСУ»

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военные взяли под контроль села Приволье в ДНР и Прилуки в Запорожской области, сообщает Минобороны. Населенные пункты заняли подразделения группировок «Юг» и «Восток», уточнили в ведомстве.

Прилуки находится в Гуляйпольском районе, по данным на 2001 год в нем жили около 60 человек. О взятии Гуляйполя ведомство отчитывалось в конце декабря.

Приволье расположено в Артемовском (Бахмутском) районе ДНР, к северу от Орехово-Василевки, которая перешла под контроль российских военных в прошлом феврале. Его население по данным на 2001 год составляло боле 80 человек.

Ранее на этой неделе, 13 января, Минобороны сообщило об улучшении позиций подразделения «Южной» группировки войск, которые нанесли поражение силам ВСУ в районе Приволья и других населенных пунктов в ДНР.

В сегодняшней сводке ведомства говорится, что подразделения этой группировки нанесли удары по позициям бригад украинских войск в районах Славянска, Краматорска, Резниковки и Константиновки.

Министерство сообщило также о поражении объектов энергетики и транспортной инфраструктуры, «используемых в интересах ВСУ», складов боеприпасов, цехов сборки, мест хранения, предполетной подготовки и запуска дронов дальнего действия и пунктов временной дислокации украинских и иностранных военных в 167 районах. По данным ведомства, в зоне боевых действий сбиты шесть снарядов HIMARS, две ракеты «Нептун» и 214 беспилотников.