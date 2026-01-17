 Перейти к основному контенту
Общество
0

Синоптик Гидрометцентра рассказала, когда в Москве наступит весна

Синоптик Макарова: весна в Москве наступит раньше срока

Весна в Москву придет раньше срока, поскольку зима в феврале в столице ожидается теплой. Об этом «РИА Новости» заявила ведущий синоптик Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Зима далее будет теплой, и это значит, что весна наступит раньше... Температура февраля и марта в Европейской России предполагается выше нормы», — сказала Макарова. Она добавила, что весна на юго-западе европейской части России приходит раньше, а после «фронт весны движется в северо-восточном направлении».

В Москве спрогнозировали пасмурную погоду без осадков до конца недели
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

17 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что наиболее холодной ночью в Москве станет ночь на 18 января. Затем температура значительно повысится. В ночь на 17 января на станции ВДНХ в Москве зафиксировали температуру -8,4°С, что близко к климатической норме, отметил синоптик.

При этом в Подмосковье были зафиксированы более сильные морозы. В Клину и Талдоме температура опускалась до -17–18°С, на западе, в Можайске и Волоколамске, — до -20°С, на востоке, в Черустях, — чуть ниже -25°С. Холоднее всего было в южных районах области: в Серебряных Прудах зафиксировали -27,1°С, а в Зарайске — -27,2°С, рассказал Леус.

Ксения Потрошилина
Погода зима погода в Москве Весна
