Синоптик Гидрометцентра рассказала, когда в Москве наступит весна

Весна в Москву придет раньше срока, поскольку зима в феврале в столице ожидается теплой. Об этом «РИА Новости» заявила ведущий синоптик Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Зима далее будет теплой, и это значит, что весна наступит раньше... Температура февраля и марта в Европейской России предполагается выше нормы», — сказала Макарова. Она добавила, что весна на юго-западе европейской части России приходит раньше, а после «фронт весны движется в северо-восточном направлении».

17 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что наиболее холодной ночью в Москве станет ночь на 18 января. Затем температура значительно повысится. В ночь на 17 января на станции ВДНХ в Москве зафиксировали температуру -8,4°С, что близко к климатической норме, отметил синоптик.

При этом в Подмосковье были зафиксированы более сильные морозы. В Клину и Талдоме температура опускалась до -17–18°С, на западе, в Можайске и Волоколамске, — до -20°С, на востоке, в Черустях, — чуть ниже -25°С. Холоднее всего было в южных районах области: в Серебряных Прудах зафиксировали -27,1°С, а в Зарайске — -27,2°С, рассказал Леус.