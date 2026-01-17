Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США для участия в переговорах

Руководитель офиса украинского президента Кирилл Буданов, секретарь Совета национальной безопасности Украины Рустем Умеров и руководитель фракции украинской партии «Слуга народа» Давид Арахамия прибыли в США. Об этом Буданов сообщил в своем телеграм-канале.

Они проведут переговоры по деталям мирного соглашения. С американской стороны во встрече примут участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и министр армии США Дэниел Дрисколл.

Как ранее сообщила украинский посол в Вашингтоне Ольга Стефанишина, делегации займутся доработкой соглашений о гарантиях безопасности и об «экономическом процветании» Украины. По ее словам, стороны могут подписать эти документы на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет в январе.

Кроме того, Киев надеется получить от Вашингтона данные относительно позиции России по мирному плану.

28 декабря состоялась встреча Зеленского и президента США Дональда Трампа во Флориде. По ее итогам украинский президент сообщил, что стороны полностью согласовали «военное измерение» и гарантии безопасности между Украиной и США, почти полностью согласовали гарантии безопасности между Украиной, США и Европой, а план из 20 пунктов утвержден на 90%. Согласование плана процветания Украины, по его словам, находится на стадии завершения.

Тогда Трамп назвал состоявшиеся переговоры «потрясающими», однако отметил, что вопрос судьбы Донбасса остался пока не решенным.