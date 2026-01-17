 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США для участия в переговорах

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине

Руководитель офиса украинского президента Кирилл Буданов, секретарь Совета национальной безопасности Украины Рустем Умеров и руководитель фракции украинской партии «Слуга народа» Давид Арахамия прибыли в США. Об этом Буданов сообщил в своем телеграм-канале.

Они проведут переговоры по деталям мирного соглашения. С американской стороны во встрече примут участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и министр армии США Дэниел Дрисколл.

Как ранее сообщила украинский посол в Вашингтоне Ольга Стефанишина, делегации займутся доработкой соглашений о гарантиях безопасности и об «экономическом процветании» Украины. По ее словам, стороны могут подписать эти документы на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет в январе.

Кроме того, Киев надеется получить от Вашингтона данные относительно позиции России по мирному плану.

Переговоры Украины и США пройдут в Майами 17 января
Политика
Ольга Стефанишина

28 декабря состоялась встреча Зеленского и президента США Дональда Трампа во Флориде. По ее итогам украинский президент сообщил, что стороны полностью согласовали «военное измерение» и гарантии безопасности между Украиной и США, почти полностью согласовали гарантии безопасности между Украиной, США и Европой, а план из 20 пунктов утвержден на 90%. Согласование плана процветания Украины, по его словам, находится на стадии завершения.

Тогда Трамп назвал состоявшиеся переговоры «потрясающими», однако отметил, что вопрос судьбы Донбасса остался пока не решенным.

Александра Озерова
Кирилл Буданов Рустем Умеров Давид Арахамия США Украина переговоры Стив Уиткофф Джаред Кушнер Дэниел Дрисколл
Кирилл Буданов фото
Кирилл Буданов
глава офиса президента Украины
4 января 1986 года
Рустем Умеров фото
Рустем Умеров
политик, Глава СНБО Украины
19 апреля 1982 года
