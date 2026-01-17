 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Москве началось прощание с Игорем Золотовицким

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Московском Художественном театре имени Чехова началось прощание с заслуженным артистом России, актером и ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким.

После траурной церемонии его похоронят на Троекуровском кладбище.

Золотовицкий скончался утром 14 января в возрасте 64 лет. Источник ТАСС сообщал, что у него было онкологическое заболевание.

«Если не могу пошутить — я не человек». Каким запомнят Золотовицкого
Фотогалерея 

Золотовицкий родился в 1961 году. Школу-студию МХАТ окончил в 1983 году, преподавать начал в конце 1980-х, а в 2013-м возглавил это учреждение. Также он был директором Центрального дома актера имени Яблочкиной и заместителем художественного руководителя МХТ имени Чехова.

По окончании обучения начал играть в труппе Московского художественного театра и других театрах. В качестве режиссера поставил спектакли «Башмачкин» и «Женитьба» по произведениям Гоголя.

Среди киноработ Золотовицкого — роли в фильмах «Такси-блюз» Павла Лунгина, «Сочинение ко Дню Победы» и «Одесский пароход» Сергея Урсуляка, «Заяц над бездной» Тиграна Кеосаяна.

В Москве началось прощание с Игорем Золотовицким
Video

Авторы
Теги
Александра Озерова, Андрей Любимов Андрей Любимов
Игорь Золотовицкий прощание МХТ им.Чехова смерть
