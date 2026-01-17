 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Бывший футболист «Динамо» нашел себе новый клуб в Уругвае

Бывший защитник «Динамо» Лаксальт перешел в уругвайский «Пеньяроль»
Защитник Диего Лаксальт продолжит карьеру в «Пеньяроле»
Диего Лаксальт
Диего Лаксальт (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Бывший защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт перешел в «Пеньяроль». Об этом сообщила пресс-служба уругвайского клуба в соцсети Х.

Срок действия контракта с 32-летним футболистом не уточняется.

Лаксальт покинул «Динамо» в августе 2025 года, контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон. С тех пор защитник находился в статусе свободного агента.

Лаксальт перешел в «Динамо» летом 2021 года из «Милана» за €3,5 млн. За московский клуб он провел 78 матчей, отдал пять голевых передач. Дважды стал бронзовым призером чемпионата России, дошел до финала Кубка России.

Ранее он также играл за шотландский «Селтик», итальянские «Торино», «Дженоа», «Эмполи» и «Болонью». На счету Лаксальта 24 матча за сборную Уругвая.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Динамо Москва
