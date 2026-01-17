 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Экс-капитан сборной России Смертин пробежал марафон на 50 км в Оймяконе

50-летний спортсмен занял первое место в своей возрастной категории
Фото: телеграм-канал Алексея Смертина
Фото: телеграм-канал Алексея Смертина

Бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин пробежал экстремальный марафон «Полюс холода» в Оймяконе (Якутия). Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«50 км в 50 лет — в одном из самых холодных мест планеты. Мой результат: 4:45. 1-е место в своей возрастной категории. В условиях мороза — считаю итог достойный», — написал Смертин.

Бывший футболист заявил, что дистанция 50 км в условиях холода стала для него символом 50-летнего рубежа. «Это важная точка, но не финальная. Уже 1 мая — суточный марафон. 24 часа непрерывного бега. Это будет особый знак личного преодоления», — добавил Смертин.

Ранее Смертин не раз принимал участие в экстремальных марафонах. Например, в 2021 году он выиграл марафон на льду Байкала, а в прошлом году преодолел 250 км по Сахаре на Marathon des Sables.

Смертин играл за элистинский «Уралан», московские «Локомотив» и «Динамо», а также за французский «Бордо», английские «Челси», «Портсмут», «Чарльтон» и «Фулхэм».

Футболист выступал за сборную России с 1998 по 2006 год, приняв участие в 55 матчах. С 2004 по 2005 год он был капитаном национальной команды.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Марафоны Алексей Смертин Якутия
