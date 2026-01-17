Преподавателя центра МВД в Коми отправили под домашний арест после взрыва

Преподавателя Центра профессиональной подготовки МВД в Коми, где 15 января произошел взрыв, отправили под домашний арест, передает ТАСС.

Владимиру Опарину вменяют превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий (ч.3 ст.286 УК), по этой статье грозит до десяти лет лишения свободы.

Как ранее сообщил Следственный комитет, во время занятий преподаватель привел в действие учебно-имитационную гранату, «в результате произошел хлопок и последующее возгорание находившихся в помещении легковоспламеняющихся предметов». Пострадали 20 человек.

После взрыва в здании центра МВД в Сыктывкаре загорелась крыша, , пожар локализовали на площади 340 кв. м. Как сообщил республиканский минздрав, девять пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По факту самого взрыва было возбуждено дело о халатности, начальника центра отстранили от исполнения обязанностей.