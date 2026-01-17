 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Преподавателя центра МВД в Коми отправили под домашний арест после взрыва

Преподавателя Центра профессиональной подготовки МВД в Коми, где 15 января произошел взрыв, отправили под домашний арест, передает ТАСС.

Владимиру Опарину вменяют превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий (ч.3 ст.286 УК), по этой статье грозит до десяти лет лишения свободы.

Как ранее сообщил Следственный комитет, во время занятий преподаватель привел в действие учебно-имитационную гранату, «в результате произошел хлопок и последующее возгорание находившихся в помещении легковоспламеняющихся предметов». Пострадали 20 человек.

После взрыва в здании центра МВД в Сыктывкаре загорелась крыша, , пожар локализовали на площади 340 кв. м. Как сообщил республиканский минздрав, девять пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По факту самого взрыва было возбуждено дело о халатности, начальника центра отстранили от исполнения обязанностей.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Теги
Коми Сыктывкар МВД домашний арест граната взрыв
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 16 янв, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 16 янв, 18:04
ФСБ предотвратила поджог административного здания в Хабаровском крае Политика, 12:02
Белый дом усомнился в возможности Дании защитить Гренландию Политика, 11:52
Власти ЛНР сообщили об атаке дронов на энергосистему республики Политика, 11:40
Российский лыжник оспорил в CAS отказ в выдаче нейтрального статуса Спорт, 11:34
Преподавателя центра МВД в Коми отправили под домашний арест после взрыва Общество, 11:31
В Москве началось прощание с Игорем Золотовицким Общество, 11:29
Играем в бизнес с не всегда ясными правилами. Тест РБК и Яндекс Реклама, 11:27
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Глава Бурятии сообщил о проверке после жалобы женщины на побои в полиции Политика, 11:25
Как вернуть себе радость жизни — практики из буддизма и нейронаукиПодписка на РБК, 11:25
✍🏻 «То и дело тушим пожары»: узнайте, как у вас отлажены процессы. Тест Образование, 11:09
Синоптик рассказал, когда в Москве и области ослабнут морозы Общество, 11:06
Умер президент итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Спорт, 11:05
Во Франции заявили, что не исключают контактов с Россией Политика, 11:01
Планы, которые не пугают: как начать год в комфортном темпеПодписка на РБК, 10:58