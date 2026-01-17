Баканов назвал сроки начала производства аналога Starlink

В России в текущем году стартует серийное производство терминала для широкополосного доступа в интернет — российского аналога системы Starlink компании SpaceX. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов в эфире «Первого канала».

«Здесь представлен спутник «Зоркий». <…> В этом году будет серийное изготовление этого оборудования», — заявил Баканов (цитата по ТАСС).

Аппараты предназначены для космической съемки и создания цифровых карт, по которым смогут передвигаться беспилотники.

Баканов также подтвердил планы по развертыванию к 2027 году масштабной орбитальной группировки более чем из 300 таких спутников. По его словам, ключевая задача — обеспечить связью все территории России, не охваченные наземными сетями.

«Роскосмос» также реализует проект по созданию национальной низкоорбитальной группировки широкополосной связи «Рассвет» компании «Бюро 1440». Как ранее сообщал Баканов, ее серийное развертывание должно было начаться в декабре 2025 года. На первом этапе планировалось вывести на орбиту 350 спутников, а на втором — довести их количество до 900.

Эти спутники смогут предоставлять широкополосный интернет в любой точке Земли, включая самолеты и поезда. Запуск коммерческого сервиса намечен на 2027 год, когда на орбите будет работать более 250 аппаратов. К 2035 году группировка может превысить 900 спутников.

Общая стоимость проекта «Рассвет» в 2024 году оценивалась примерно в 445 млрд руб., сообщали источники РБК. Финансирование планируется в первую очередь за счет средств самой компании («Бюро 1440» должно направить 329 млрд руб.), а также при поддержке государства в виде льготных кредитов, субсидий на запуски и средств на выведение спутников на сумму около 116 млрд руб.

К концу 2030 года группировка должна насчитывать 292 действующих спутника, для чего потребуется провести 24 ракетных пуска и запустить в общей сложности 383 аппарата (включая запасные).