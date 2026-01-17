 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Белый дом усомнился в возможности Дании защитить Гренландию

Советник Трампа Стивен Миллер: Дания не в состоянии защитить Гренландию
Чтобы контролировать территорию, страна должна иметь возможность ее защитить, Дания же слишком мала и слаба для этого, заявил Стивен Миллер. В ответ на притязания США Дания отправила в Гренландию военных и усилила оборону
Нуук, Гренландия
Нуук, Гренландия (Фото: Marko Djurica / Reuters)

Территорию Гренландии может контролировать только тот, кто может ее защитить, а Дания слишком мала и слаба для этого. Об этом Fox News заявил советник президента США по внутренней безопасности, замглавы администрации Белого дома Стивен Миллер.

Он также заявил, что принцип, согласно которому право контроля над территорией определяется способностью ее защищать, существует уже около 500 лет. Дания, по его утверждению, является «крошечной» страной с «крошечной» армией.

«Дания — это крошечная страна с крошечной экономикой и крошечной армией. Они не могут защитить Гренландию. Они не могут контролировать территорию Гренландии», — сказал Миллер.

Американская сторона неоднократно заявляла, что Дания не способна защитить остров. По словам президента США Дональда Трампа, оборона Гренландии состоит из «двух собачьих упряжек». В ответ на это глава датского МИДа Ларс Лёкке Расмуссен отметил, что страна увеличила вклад в обороноспособность острова, выделив дополнительное финансирование.

Сколько может стоить США Гренландия и кто заинтересован в ее аннексии
Радио
Виды Гренландии&nbsp;

Минобороны Дании также направило в Гренландию военную технику и передовые отряды. Также 15 января в рамках разведывательной операции «Арктическая стойкость» в Гренландию прибыли военные Дании и Франции для изучения возможности военного участия для поддержки Дании в обеспечении безопасности. Об участии в маневрах также объявили Швеция, Германия, Великобритания, Норвегия и Нидерланды.

Трамп настаивает, что остров нужен его стране для обеспечения национальной безопасности, а Дания «ничего не может сделать, если Россия или Китай захотят оккупировать Гренландию». Он настаивает, что у берегов острова находятся русские и китайские эсминцы и подводные лодки. Дипломаты, посещавшие совещание НАТО, отрицают это утверждение, передавала FT.

По данным Минобороны Дании, общая численность армии составляет приблизительно от 7 до 9 тыс. военнослужащих, не считая резервистов и призывников, проходящих базовую подготовку.

Теги
Александра Озерова
Гренландия Стивен Миллер США Дания Белый дом
