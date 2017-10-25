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Игорь Малашенко: «Ельцину понадобилось 15 минут, Ксении — час»
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Игорь Малашенко: «Ельцину понадобилось 15 минут, Ксении — час»
Газета № 182 (2679) (2510) 24 окт, 15:24
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Игорь Малашенко: «Ельцину понадобилось 15 минут, Ксении — час»
Руководитель предвыборного штаба Ксении Собчак Игорь Малашенко рассказал РБК о целях избирательной кампании телеведущей и сомнениях в ее позиционировании
Игорь Малашенко (Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»)

Во вторник, 24 октября, Ксения Собчак, объявившая о намерениях участвовать в выборах президента, провела первую пресс-конференцию, на которой объявила, что главой ее предвыборного штаба будет Игорь Малашенко. Он был одним из создателей телекомпании НТВ и отвечал за работу со СМИ в предвыборном штабе Бориса Ельцина в 1996 году. В блицинтервью РБК Малашенко рассказал о целях избирательной кампании Ксении Собчак.

— Когда вам поступило предложение возглавить избирательный штаб Ксении Собчак?

— Сегодня утром.

— Не может быть — такие вещи не делаются с ходу.

— Ельцину понадобилось 15 минут (на раздумья о том, чтобы предложить Малашенко стать одним из руководителей его избирательной кампании в 1996 году. — РБК). Ксении понадобился час.​

— В таком случае удивились ли вы, когда получили такое предложение?

— В последние дни были какие-то разговоры, которые обычно бывают, — от полета на Марс до Ксении Собчак. Но не более того.

— Колебались ли вы, прежде чем ответить?

— Не колебался.

— Почему?

— Потому что первое ощущение самое правильное. Есть такая книжка на английском, которая называется «Моргнуть». Так вот, достаточно моргнуть, достаточно доли секунды, чтобы вы знали ответ. Длинные раздумья, как правило, мало что добавляют к вашему решению.

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— Что вы хотите добиться этой кампанией как руководитель штаба Собчак? Понятно, что Ксения не выиграет выборы, да и сама она открыто говорит о том, что не намерена бороться за победу.

— Мы хотим знать точное количество людей, которые против ситуации, существующей сегодня в стране, людей, которые подпишутся под старым-престарым лозунгом «Так жить нельзя». Вся эта бессмысленная история про 86% (поддерживающих Путина. — РБК) только останавливает всякое развитие России, просто не дает нам двигаться дальше. И чтобы потом, конечно, эти люди, которые поддерживают Ксению Собчак, имели возможность сказать свое слово во власти.

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— Собчак позиционирует себя как кандидат «против всех», как аналог одноименной графы, ранее существовавшей на всех уровнях выборов. Но графа «против всех» была не более чем строкой в избирательном бюллетене. А Ксения Собчак — это человек, к которому есть сложившееся отношение в обществе. Вы не считаете, что из-за этого тактика Собчак как кандидата «против всех» не сработает, поскольку избиратели в первую очередь будут думать о том, как они относятся именно к ней, а не к остальным кандидатам, включая Путина?

— На сегодняшний день спор не закончен. У меня есть сомнения по этому поводу (по поводу подхода, избранного Собчак. — РБК). Мы спорили сегодня с Ксенией как раз по этому вопросу, я ее не переубедил, и она меня не переубедила. Но это самое начало, и будет много разноголосицы и разных точек зрения. Смысл того, что хочет Собчак, по-моему, вполне ясен из ее пресс-конференции.

Видео: Life / YouTube

Автор: Наталья Галимова.
Теги: интервью , Ксения Собчак , Игорь Малашенко
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