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Соперница из «Дома-2»
Газета № 178 (2675) (1910) 18 окт, 23:19
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Соперница из «Дома-2»
Ксения Собчак вступает в президентскую гонку
Ксения Собчак объявила о том, что готова баллотироваться в президенты в 2018 году. Эксперты считают, что телеведущая согласовала свое выдвижение с Кремлем и способна поднять явку на выборах, став удобным оппозиционным кандидатом
Ксения Собчак (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

​​Вместо Навального

В среду, 18 октября, телеведущая Ксения Собчак опубликовала в «Ведомостях» письмо, в котором сообщила, что собирается участвовать в президентских выборах 2018 года.

«За пять лет, прошедших с протестной волны 2012 года, мои политические воззрения окончательно сформировались, и я готова о них заявить и их отстаивать на любом, самом высоком уровне», — написала она, добавив, что ее выдвижение «может и должно стать полезным и для оппозиции, и для всего общества».

В программной колонке для «Ведомостей» она позиционирует себя как кандидат «против всех», которому важно добиться участия в кампании всех сил, в том числе основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Собчак описала основные пункты своей программы, которую можно охарактеризовать как праволиберальную. Среди ее предложений — отмена запретов на проявление политической воли и инициативы, распределение средств в пользу регионов, приватизация крупных госкорпораций, развитие частного бизнеса, ограничения влияния власти на СМИ, реформа судов и образования, ограничение финансирований религиозных институтов, отмена ограничений прав людей по полу и сексуальной ориентации.

На пресс-конференции 24 октября Собчак раскроет подробности кампании по сбору подписей и организации предвыборного штаба, рассказала РБК пресс-секретарь ее избирательной кампании Ксения Чудинова. «Сегодня был первый шаг кампании, а следующие будут озвучены на пресс-конференции. Мы решили озвучить это сейчас, ведь сегодня 18 октября, а 18 марта — выборы», — отметила она.

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Телеведущая не согласовывала свое решение ни с Владимиром Путиным, ни с Кремлем, сообщил РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Собчак в эфире спецвыпуска «Дождя» сообщила, что рассказала президенту о намерении участвовать в выборах. «Путин сказал, что каждый имеет право принимать решения и должен нести ответственность за них», — сообщила она и добавила, что президент, по ее мнению, не был доволен ее решением.

Песков отметил, что ничто не мешает Собчак стать кандидатом на президентских выборах, поскольку она «является гражданином Российской Федерации, который в соответствии с Конституцией может баллотироваться в президенты страны». По словам представителя Кремля, Собчак — «талантливый человек» и «за последние годы она набралась опыта, причем в самых разных областях». Но в политике ей придется «с нуля набираться опыта», потому что политика «отличается от журналистики и шоу-бизнеса, это совсем иная субстанция», добавил Песков.

В начале сентября «Ведомости» со ссылкой на источники в Кремле заявили, что «спарринг-партнером» для Путина на выборах может стать женщина. Телеведущая тогда опровергала РБК свое намерение выдвигаться в президенты, но добавила, что о ней в последнее время так много говорят, что она «волей-неволей начала об этом задумываться».

300 тыс. подписей

Чтобы участвовать в президентских выборах, гражданин России, согласно законодательству, должен быть поддержан зарегистрированной Минюстом политической партией. Другой вариант — выдвинуться самостоятельно. Для этого нужно создать группу избирателей для поддержки выдвижения как минимум из 500 человек. Затем самовыдвиженцу надо собрать не менее 300 тыс. подписей, но не более 7,5 тыс. в одном субъекте. Кандидаты от партии с представительством в Госдуме подписи не собирают.

Идеальный соперник

Опрошенные РБК эксперты заявили, что инициатива Собчак не могла быть не согласована с Кремлем. Она — компромиссная фигура для администрации президента и либерального электората, считает президент Центра политических технологий Игорь Бунин. «Ее фигура, с одной стороны, удовлетворяет президента, ведь он ее знает, а с другой — может, с точки зрения политтехнологов, возбудить молодежь», — пояснил он. Задачей телеведущей на выборах будет привлечь «светских людей, которых не устраивает преобладание православного дискурса», считает эксперт.

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Собчак — идеальный соперник для Путина на выборах, поскольку у нее высокий антирейтинг «как символа мира гламура и роскоши, которые сильно раздражают подавляющее большинство россиян», а значит, критика с ее стороны не опасна для президента, говорит политолог Аббас Галлямов.

Ее электоратом могут стать как поклонники ее проектов, в том числе «Дома-2», так и пассивные избиратели — те, кто обычно не ходит на выборы, заявил РБК политтехнолог Вячеслав Смирнов. «Это будет потрясающее шоу, она явно заработает массу зрительских симпатий и политический капитал, который потом сможет реализовать», — считает политолог. По его мнению, если Собчак зарегистрируют, она сможет превысить планку 10% голосов.

Более осторожен в прогнозах политконсультант Дмитрий Фетисов, который считает, что Собчак вряд ли наберет больше 3%.

Выдвижение Собчак — очевидный противовес кампании Навального, заметил директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. Накануне ЦИК обратил внимание на невозможность Навального выдвигаться на президентские выборы из-за судимости, заявил Миронов. «Очевидно, Собчак претендует на его аудиторию, отсюда реверансы в его стороны. Кремлю нужно, чтобы аудитория Навального не проигнорировала выборы и избиратели в Москве и Петербурге пришли на участки, как это было на прошлых выборах с условным кандидатом от либералов Михаилом Прохоровым», — полагает эксперт.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев рассказал РБК о том, что проводил фокус-группы и они не выявили положительную реакцию респондентов на фигуру Собчак: «Как кандидат, она вызывала разную реакцию — от недоумения до негодования, но не позитивную. Избиратель считает, что при ней выборы могут превратиться в балаган». В отличие от других экспертов он видит минусы для Кремля в ее участии в выборах: «Странная история, дочь бывшего босса Путина будет конкурировать с ним».

Оппозиция недовольна

Представители российской оппозиции в целом негативно оценили планы Собчак.

Глава московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин заявил РБК, что ее выдвижение связано с намерением Кремля «раздробить либеральную поляну». «В итоге это будет выглядеть как референдум доверия Путину, ведь все остальные за счет включения такой представительницы шоу-бизнеса будут выглядеть несерьезными», — посчитал он. С ним солидарен экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков: он сообщил РБК, что не верит в успех кампании Собчак, если она пройдет «в духе деструктивной оппозиции».

Сергей Митрохин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

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Политика

«Прохоров-2018. Понятно — откуда появился, понятно — куда денется после выборов. Те же грабли, только в профиль. Наступим?» — риторически спросил в своем Twitter Явлинский.

Алексей Навальный, который сам не раз заявлял о намерении участвовать в выборах, призвал Собчак не баллотироваться в президенты. Он предположил, что выдвинуть ее решили олигархи или Кремль, которым нужен «карикатурный либеральный кандидат». «Собчак, являясь человеком очень ярким, узнаваемым и привлекательным, [придерживается] довольно лю​​доедских взглядов на политику и экономику», — отметил оппозиционный политик.

Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский более позитивно отнесся к намерениям Собчак. Участие телеведущей в кампании «может помочь понять людям суть «выборов без выбора», отметил он в Twitter.

Откуда деньги

«Я смогу собрать деньги на свою кампанию — и это тоже очень важно, потому что у меня, вероятно, не будет времени собрать их по копейке с миллиона малообеспеченных людей, я надеюсь, что соберу их среди элиты», — написала Собчак в своей статье. ​Конкретных спонсоров она не упоминала.

Согласно рейтингу российских знаменитостей Forbes-2017, она занимает десятое место с доходами $2,1 млн.

Как полагает политолог Миронов, для минимальной фоновой кампании Собчак потребуется не меньше 200 млн руб., учитывая, что избраться в Думу по одномандатному округу стоит около 50–100 млн руб. «Надо собрать подписи, делать ролики, вести уличную агитацию хотя бы в Москве и Санкт-Петербурге. Думаю, стратегически она будет ориентироваться в первую очередь именно на эти два города», — говорит эксперт.

Политтехнолог Смирнов оценил стоимость сбора подписей в 100 млн руб. «А на кампанию после регистрации можно вообще не тратить или тратить сколько желаешь», — добавил он. Если делать реальную электоральную кампанию без использования админресурса, то счет пойдет на миллиарды рублей, полагает политолог Галлямов.

«Блондинка в шоколаде»

Ксения Собчак родилась в 1981 году в семье Анатолия Собчака и Людмилы Нарусовой (сейчас представляет Республику Тыва в Совете Федерации). Владимир Путин был знаком с отцом Собчак еще с учебы в Ленинградском государственном университете, а в 1990-х годах работал с ним в мэрии Санкт-Петербурга.

Ксения Собчак училась на факультете международных отношений СПбГУ, потом перевелась на факультет международных отношений МГИМО. С 2004 года стала ведущей телешоу «Дом-2», также была ведущей шоу «Кто не хочет стать миллионером», «Последний герой-6», «Блондинка в шоколаде», «Две звезды» и многих других. Собчак опубликовала несколько книг, посвященных стилю и светской жизни: «Стильные штучки Ксении Собчак», «Маски, блески, бигуди. Азбука красоты» и «Zамуж за лоха».

В феврале 2010 года Собчак приобрела миноритарный пакет акций российского сотового ретейлера «Евросеть», потратив на это чуть более $1 млн, а в 2012 году продала за $2,3 млн.

После выборов 2011 года Собчак активно занималась политикой — принимала участие в акциях протеста против фальсификации выборов на Болотной площади и на проспекте академика Сахарова. 8 мая она была задержана на протестном митинге на Чистых прудах вместе с Алексеем Навальным. Летом 2012 года СКР провел у нее дома обыски.

В сентябре 2012 года журналистка выдвинула свою кандидатуру в координационный совет российской оппозиции (КСО) и заняла на выборах в него четвертое место, уступив Алексею Навальному, Дмитрию Быкову и Гарри Каспарову. После выхода на свободу этим летом другой бывший член КСО — Сергей Удальцов называл телеведущую «троянской лошадью». «Когда Собчак вошла в оппозицию — как ее называли в оппозиции, троянская лошадь, — сколько я боролся, чтобы ее убрали хотя бы из публичных мероприятий», — вспоминал он.

С 2012 года журналистка ведет на «Дожде» ток-шоу «Собчак живьем».

Авторы: Евгения Кузнецова, Владимир Дергачев.
При участии: Екатерина Костина, Дмитрий Окрест, Наталья Галимова.
Теги: Алексей Навальный , Ксения Собчак , президентские выборы-2018
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