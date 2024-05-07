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Правительство ушло в отставку

Мишустин подписал распоряжение об отставке правительства
Сюжет
Выборы президента России
Министры и вице-премьеры продолжат работу в качестве исполняющих обязанности. Путин должен внести в Госдуму кандидатуру нового премьера в течение двух недель. В Кремле допустили, что это произойдет сегодня
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства перед вновь избранным президентом, сообщается в телеграм-канале кабмина.

Мишустин действовал в соответствии со ст. 116 Конституции. 7 мая в Кремле прошла церемония инаугурации Владимира Путина, он в пятый раз вступил в должность главы государства.

Согласно ст. 111 Основного закона, президент в двухнедельный срок должен внести кандидатуру нового премьера в Госдуму. В Кремле ранее допускали, что Путин может предложить ее в день инаугурации. До формирования нового состава кабинета министры и вице-премьеры продолжают работу в статусе исполняющих обязанности.

Новое правительство будет утверждать Госдума, а затем — назначать президент. Глав некоторых министерств — Минобороны, МВД, МЧС, Минюста и МИД — назначат после консультаций с Советом Федерации.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов допускал, что нижняя палата парламента рассмотрит кандидатуры на должность премьера 8 мая, но позднее запланированное в этот день заседание перенесли на 10 число. Верхняя палата может обсудить кандидатуры министров силового блока до 15 мая, сказала «Первому каналу» спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Кабинет Мишустина был утвержден в январе 2020 года. До этого премьер-министром был Дмитрий Медведев, который сейчас занимает пост заместителя председателя Совета Безопасности.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Михаил Мишустин правительство отставка премьер-министр Владимир Путин
Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

политик, и.о. премьер-министра России
3 марта 1966 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

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принять участие

12+

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