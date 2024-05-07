Матвиенко назвала сроки внесения кандидатур «силовых» министров

Конституция России предусматривает назначение глав Минобороны, МВД, МЧС, Минюста и МИД после консультаций по их кандидатурам с Советом Федерации

Валентина Матвиенко (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Президент России может представить Совету Федерации кандидатуры министров силового блока до 15 мая, считает спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

«Мы подготовились к таким консультациям, у нас есть регламент, который четко прописывает эти процедуры. Я уверена, что президент не будет затягивать с внесением как [кандидатур для] кабинета министров, так и силовых министров <…> полагаю, что до 15 числа, у меня такое ощущение, не только будут внесены кандидатуры, но и они нами будут рассмотрены в соответствии с конституцией», — сказала она заявила в эфире «Первого канала».

7 мая после церемонии инаугурации президента России Владимира Путина весь состав кабинета министров подал в отставку. Глава государства затем назначает председателя правительства, его заместителей и федеральных министров после их утверждения Госдумой. Главы Минобороны, МВД, МЧС, Минюста и МИД назначаются после консультаций с Советом Федерации.

По словам спикера Совфеда, оперативное представление и рассмотрение кандидатур не означает, что подход к ним будет поверхностным. «Процедура будет содержательная, мы будем работать столько, сколько нужно <...> это будет серьезный разговор с кандидатами на [пост руководителя в] то или иное ведомство», — добавила она.

С января 2020 года правительство возглавлял Михаил Мишустин. Накануне он встречался с Путиным и заявил, что правительство гордится быть частью его команды. Президент поблагодарил членов кабмина и подчеркнул, что необходима преемственность в работе по достижению целей национального развития.

Перед церемонией инаугурации во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал журналистам, что Владимир Путин может предложить кандидатуру нового премьера 7 мая, в день своей инаугурации.