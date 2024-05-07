Речь Путина во время инаугурации. Видео

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Президент Владимир Путин в пятый раз вступил в должность главы государства. В Большом Кремлевском дворце прошла официальная церемония инаугурации. Путин принес присягу на верность народу России.

Свою инаугурационную речь президент начал с благодарности в адрес всех россиян. Он отдельно выделил жителей новых регионов, а также участников военной операции на Украине.

На мероприятии присутствовали представители исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти, духовенство, общественные деятели. Кроме того, на церемонию приехали послы нескольких европейских стран — Пьер Леви от Франции, Норбер Конкой от Венгрии и Любомир Регак от Словакии.