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Речь Путина во время инаугурации. Видео

Кадры выступления Владимира Путина во время инаугурации
Сюжет
Выборы президента России

Речь Путина во время инаугурации. Видео
Video

Президент Владимир Путин в пятый раз вступил в должность главы государства. В Большом Кремлевском дворце прошла официальная церемония инаугурации. Путин принес присягу на верность народу России.

Свою инаугурационную речь президент начал с благодарности в адрес всех россиян. Он отдельно выделил жителей новых регионов, а также участников военной операции на Украине.

На мероприятии присутствовали представители исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти, духовенство, общественные деятели. Кроме того, на церемонию приехали послы нескольких европейских стран — Пьер Леви от Франции, Норбер Конкой от Венгрии и Любомир Регак от Словакии.

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Владимир Путин президент инаугурация
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

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Полезные знакомства и инсайты
принять участие

12+

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