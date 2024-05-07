Матыцин пообещал максимально стимулировать российских олимпийцев

И.о. министра спорта заявил, что российских атлетов будут максимально стимулировать за медали Олимпийских игр 2024 года в Париже

Медали Олимпиады-2024 (Фото: Marc Piasecki / Getty Images)

Российских спортсменов, которые завоюют медали на Олимпийских играх 2024 года в Париже, будут максимально стимулировать, заявил «Интерфаксу» и.о. министра спорта России Олег Матыцин.

«Если они российские, они не нейтральные. Конечно, за победу будем максимально стимулировать», — ответил Матыцин на вопрос, планируется ли выплачивать призовые российским спортсменам за медали Олимпиады.

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте сообщил, что на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе смогут отобраться не более 55 российских атлетов. В критериях допуска есть ограничения: спортсмены не должны быть замечены в поддержке российской военной операции, а также иметь связи с силовыми ведомствами.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

За золотую медаль Олимпийских игр 2022 года российские спортсмены получали от государства по 4 млн руб., за серебряную — 2,5 млн, за бронзовую — 1,7 млн руб.