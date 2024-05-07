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Глава АвтоВАЗа рассказал, насколько подорожают Lada в мае

Глава АвтоВАЗа Соколов: повышение цен на модели Lada в мае составит менее 3%
АвтоВАЗ не повышал цены с прошлой осени. В этом месяце стоимость автомобилей поднимут в том числе в связи с ростом себестоимости производства
Фото: Autonews.ru
Фото: Autonews.ru

Автомобили Lada в мае подорожают на менее чем 3%, сообщил ТАСС президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

Он отметил, что автопроизводитель не повышал цен с ноября 2023 года, а за этот период накопленная инфляция составила около 7%.

«Тем не менее индексация в мае произойдет, но размер ее будет почти в два раза меньше обозначенной цифры. <…> В целом по модельному ряду АвтоВАЗа индексация будет менее 3%», — сказал Соколов.

О планируемом повышении цен на автомобили Lada президент компании объявил в конце апреля. Соколов объяснил решение влиянием роста себестоимости производства и санкционными рисками.

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По данным на 7 мая, цены в прайс-листах на сайте Lada не изменились. Так, седан Lada Granta в базовой комплектации Standard стоит от 699,9 тыс. руб. Самая же дорогая версия Granta, в комплектации Comfort'24 Plus с автоматической коробкой передач, оценивается в 1 млн 176 тыс. 900 руб.

Lada Vesta стоит от 1 млн 239 тыс. 900 руб. Это седан в базовой версии Comfort. А самая дорогая Lada Vesta, универсал SW Cross в комплектации Techno'24 с автоматической коробкой передач, оценивается в 2 млн 127 тыс. 900 руб.

Lada Niva Travel стоит от 1 млн 198 тыс. 900 до 1 млн 481 тыс. 900 руб. А Niva Legend — от 829,9 тыс. до 1 млн 392 тыс. 900 руб. (в спецверсии Bronto).

В апреле АвтоВАЗ продал 45,55 тыс. коммерческих и пассажирских автомобилей Lada, сообщали в компании. Это рекорд с 2012 года и на 64,8% больше, чем в апреле 2023-го.

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Теги
Михаил Переходько
АвтоВАЗ Lada Lada Granta Lada Vesta цены Максим Соколов повышение цен

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

Проведи уикенд с семьёй и РБК

2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

Полезные знакомства и инсайты
принять участие

12+

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