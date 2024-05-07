В Финляндии назвали условие для открытия КПП на границе с Россией

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Пропускные пункты на финско-российской границе могут быть открыты после принятия закона о беженцах, заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

«В настоящее время «Закон о границе» находится в стадии доработки», — приводит его слова Etelä-Saimaa. Хяккянен добавил, что его внесут в течение одной-двух недель. Закон намерены принять «как можно скорее», отметил министр.

Законопроект представило ранее МВД. Согласно документу беженцы, прибывшие со стороны России, должны будут оставаться на границе или вблизи нее во время обработки заявления, в специально отведенных центрах приема. После получения отказа в убежище они будут быстро депортированы. В ведомстве подчеркнули, что это не решение ситуации, а инструмент для управления миграцией.

Финляндия начала закрывать погранпункты на границе с Россией осенью 2023 года, обвинив Москву в организации наплыва беженцев с Ближнего Востока и из Африки. Меры неоднократно продлевали, а 15 апреля 2024 года все КПП закрылись бессрочно — «до особого распоряжения». Финляндия также строит забор на границе с Россией.

В Кремле выразили сожаление из-за закрытия пунктов пропуска и отметили, что российские пограничники выполняют служебные инструкции и пропускают только «тех, кто имеет на это право».