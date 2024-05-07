Путин призвал помнить о цене смут и потрясений

Владимир Путин заявил, что государственная, общественная и политическая системы России должны быть устойчивыми ко всем вызовам и угрозам. По его словам, страна держит ответ перед своей тысячелетней историей

Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин призвал помнить уроки истории и о цене смут и потрясений. Об этом он заявил на официальной церемонии вступления в должность, которая прошла в Большом Кремлевском дворце.

«Нам важно помнить и ее [истории] уроки, не забывать о трагической цене внутренних смут и потрясений», — сказал глава государства. В середине марта Путин поставил перед Федеральной службой безопасности (ФСБ) задачу пресекать попытки спровоцировать смуту и межнациональные конфликты.

Президент в своей речи заявил, что российская государственная, общественная и политическая системы должны быть устойчивыми ко всем вызовам и угрозам, также обеспечивать поступательность и стабильность развития единства и независимости страны.

С речью президент выступил после принесения присяги.

Глава государства сказал на церемонии, что сегодня Россия держит ответ перед своей тысячелетней историей.

Он также заявил, что Москва не отказывается от контактов с Западом, в том числе по вопросам безопасности и стратегической стабильности. Однако такой диалог должен быть равным, «не с позиции силы, без всякого высокомерия, чванства и собственной исключительности», подчеркнул президент.

Путин в пятый раз занял пост президента России. По закону возглавлять государство ему предстоит следующие шесть лет.

На инаугурацию приехали посол Франции Пьер Леви, посол Словакии Любомир Регак, посол Венгрии Норбер Конкой. Ряд других стран ЕС, Великобритания и США не стали посылать своих представителей на церемонию.

7 мая правительство сложит свои полномочия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в день своей инаугурации Путин может предложить кандидатуру нового премьера.