Завод Toyota в Санкт-Петербурге передали Aurus

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге передан Aurus, производство запустят до конца 2024 года, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Его слова приводит ТАСС.

Мантуров уточнил, что автопроизводитель получил бывший завод японской корпорации «уже давно».

После начала военной операции на Украине Toyota решила приостановить производство автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге, в марте 2023 года российские активы японской корпорации продали ФГУП «НАМИ». Сделка исключала опцион на обратный выкуп производственных площадок.

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