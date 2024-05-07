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Бизнес ,  
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Завод Toyota в Санкт-Петербурге передали Aurus

Глава Минпромторга Мантуров: завод Toyota в Санкт-Петербурге передали Aurus
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге передан Aurus, производство запустят до конца 2024 года, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Его слова приводит ТАСС.

Мантуров уточнил, что автопроизводитель получил бывший завод японской корпорации «уже давно».

После начала военной операции на Украине Toyota решила приостановить производство автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге, в марте 2023 года российские активы японской корпорации продали ФГУП «НАМИ». Сделка исключала опцион на обратный выкуп производственных площадок.

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Юлия Овчинникова
Россия Денис Мантуров Санкт-Петербург Toyota Aurus
Денис Мантуров фото

Денис Мантуров

и.о. вице-премьера — министра промышленности и торговли России
23 февраля 1969 года

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